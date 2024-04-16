Традиционные пасхальные блюда: что ели в светлый праздник наши предки и почему это не только паска и яйца

Когда мы говорим о праздновании Пасхи и праздничном столе, то в первую очередь приходят в голову паска и пасхальные яйца. Но, оказывается, наши предки готовили много других интересных блюд.

О том, какую традиционную еду на Пасху готовили наши предки, рассказала в эфире Громадського радіо исследовательница украинской кухни Елена Брайченко.

Так традиционно сложилось, что именно в пасхальную корзину украинцы всегда обязательно клали паску (обрядовый хлеб) и пасхальные яйца (писанки или дряпанки). Последние имели более эстетическое или символическое значение. Интересно, что раньше "крашанками" называли обычные некрашеные яйца. По словам Елены Брайченко, в старинных украинских рецептах можно встретить ингредиент "крашанка", то есть обычное куриное яйцо.

Как правильно готовить аутентичную паску

Исследовательница утверждает, что название "паска" в древности касалось небольшого округлой буханки, которая была обрядовым пасхальным хлебом. А вот паска в современном понимании этого слова, то есть сладкая выпечка с изюмом, пряностями, большим количеством глазури, когда-то называлась "баба".

То есть паску пекли гораздо проще. Это был большой хлеб с орнаментами, которые имели символическое значение. Богатые украинцы готовили его из пшеничной муки, а бедные использовали ржаную. Однако сладкая выпечка также была очень популярной, хотя и не только пасхальной.

Что должно быть на столе на Пасху

У наших предков "паска" имела немного другой вид, а современная пасхальная выпечка называлась "баба" / Фото: Unsplash

Обязательно на пасхальном столе стояла свекла с хреном, которая часто имела различные региональные названия, домашняя колбаса и запеченная ветчина.

А к началу индустриализации в XIX веке основным признаком зажиточной украинской семьи был запеченный молочный поросенок, которого готовили на праздничный стол на Пасху. Подавали его целым, часто чем-то фаршировали, красиво украшали. Интересно, что такой запеченный поросенок был одним из символов пасхального празднования.

Бабы выпекали не всюду. Они несли только символическое значение. Обычно такая красивая и богатая пасхальная выпечка означала финансовое благополучие семьи.

Какие праздничные блюда на Пасху появились в современных традициях

С современного праздничного стола украинцев исчезло много пасхальных блюд. Все они либо очень калорийные и жирные, либо очень жареные. Зато многие добавляют салаты, легкие овощные блюда.

Также можно увидеть и разнообразную выпечку, традиционную для христиан западного обряда. Это, в частности, итальянские панеттоны или коломбы. Также все чаще ставят на стол печенье, торты. Хотя у состоятельных горожан торты появились среди пасхальных блюд еще в начале XX века.

Сегодня Пасха становится праздником не только семейным, но и временем, когда можно выехать с друзьями на природу. Особенно когда оно приходится на май, как в этом году. Поэтому часто готовятся шашлыки, добавляется к празднованию вино или другие алкогольные напитки.

Читайте также: