Традиции и приметы Рождественского поста в 2025 году: что важно знать о правилах Филипповки, когда она начнется

Когда начинается Рождественский пост (Филипповка) 2025 года / © unsplash.com

Ежегодно Рождественский пост начинается 15 ноября и завершается 24 декабря — в канун величественного праздника Рождества Христова. Продолжительность этого периода составляет сорок дней, поэтому в церковной традиции он получил еще одно название — Малая Четыредесятница, в отличие от Великой Четыредесятницы, предшествующей Пасхе.

Почему этот пост еще называют Филипповкой

Другое распространенное название — Филипповский пост, или Филипповка. Она связана с тем, что в последний день перед постом является праздник апостола Филиппа. В народе его считали последним случаем года посмаковать блюдами без ограничений. Со следующего дня люди должны были настраиваться на воздержание, молитву и очищение — и душевное, и телесное.

История установления поста

Первые упоминания о Рождественском посту уходят в IV век. Сначала он длился всего неделю, однако впоследствии его продлили до сорока дней. Это объясняется тем, что значение Рождества в христианском календаре приравнивается к Пасхе, и подготовка должна была быть такой же серьезной и длительной.

Пищевые правила Рождественского поста

Рождественский пост не относится к самым строгим, однако налагает определенные ограничения. Запрещается употреблять мясо, яйца, молочные продукты и все производные от них. Основу рациона должны составлять каши, овощные блюда, бобовые, орехи, грибы и сухофрукты.

Основные установки питания:

Понедельник, среда и пятница — полный отказ от алкоголя, животной пищи и блюд с маслом; желательно соблюдать сыроедение.

Вторник и четверг — разрешены горячие блюда и еда с растительным маслом.

Суббота и воскресенье , а также некоторые праздники (например, 21 ноября — Введение во храм Пресвятой Богородицы, 6 декабря — день святителя Николая) — допускается рыба и немного вина.

С 8 декабря пост усиливается: рыбу разрешают только в выходные.

Последняя неделя — самая строгая: в понедельник, среду и пятницу нельзя даже употреблять горячие напитки, сахар или соль.

24 декабря, в Сочельник, верующие воздерживаются от еды до появления на небе первой звезды, после чего садятся за праздничную кутью.

Кому не стоит поститься

Определенным категориям людей соблюдение строгого поста может помешать здоровью. Это касается детей до 7 лет, беременных и кормящих женщин, людей после тяжелых болезней, а также тех, кто имеет серьезные проблемы со здоровьем. Отдельно отмечается, что после перенесенной инфекции следует воздержаться от строгих ограничений из-за возможной слабости и истощения организма.

Приметы и поверья Рождественского поста

С постом связано немало народных верований:

Убирать в доме можно только утром — иначе, верили люди, можно навлечь недобрых духов. Если же порядок наводили вечером, в доме обязательно должна гореть свеча или огонь.

Ссориться во время поста строго запрещалось — это считали приметой бедствия на будущий год.

Рыбалка и охота в это время приносили неудачу.

Погубить вещь в пост — к несчастью, найти что-то неожиданное считалось хорошей приметой.

Пусть дни Рождественского поста принесут очищение, спокойствие и гармонию, а именно праздник Рождества вы встретите в семейном тепле и свете духовной радости.