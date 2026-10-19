Йоркширский пудинг / © Instagram

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Йоркширский пудинг признали самым любимым региональным блюдом Великобритании. Он обогнал корнуольские пирожки, шотландское песочное печенье и другие традиционные блюда.

Об этом свидетельствуют результаты опроса 2000 любителей еды, сообщает The Mirror.

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По информации источника, йоркширский пудинг получил 50% голосов. Исследования приурочили к 125-летию бренда.

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Второе место заняли корнуольские пирожки Cornish pasty — их выбрали 36% респондентов. Третьим стало шотландское песочное печенье shortbread с результатом 25%. В пятерку также вошли миндальный тарт Bakewell из графства Дербишир (24%) и горячая запеканка Lancashire hotpot из Ланкашира (22%).

Среди других популярных региональных блюд оказались:

шотландский хаггис с репой и картофелем (19%);

лондонский пирог с картофельным пюре и соусом (17%);

валлийский тост Welsh rarebit (16%);

пирожные Eccles cakes из Ланкашира;

валлийские пирожки Welsh cakes — по 14%.

В рейтинг попали и менее известные за пределами своих регионов блюда. В частности, манчестерский тарт и пудинг из сушеного гороха получили по 8%, йоркширский пряный пирог parkin — 7%, а копченая рыба Arbroath smokie и шотландский суп Cullen skink — по 6%.

Британцы ценят традиционные блюда, но экспериментируют с рецептами

Исследование показало, что популярность национальной кухни связана не только со вкусом. Для 55% опрошенных главная ценность домашних британских блюд — чувство уюта. Еще 37% отметили, что традиционная еда напоминает о детстве.

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В то же время приверженность классическим рецептам не мешает экспериментам. Почти три четверти респондентов (72%) признались, что им нравится добавлять в традиционные блюда элементы других кухонь мира.

К примеру, 15% уже пробовали заворачивать начинку для бурито в йоркширский пудинг, а 7% совмещали кимчи с традиционным жарким. Еще 14% заинтересовались корнуольскими пирожками с начинкой чили кон карне.

При этом 55% участников опроса добавляли в семейный рецепт ингредиент, который мог бы шокировать старших родственников.

Авторы исследования отмечают, что опрос также охватил изменения в британской кулинарии за период с 1901 по 2026 год — от продуктового нормирования в военное время и появления готовых блюд для микроволновок до популярности аэрофритюрниц и кулинарных трендов в TikTok. По словам специалистов, некоторые блюда, которые британцы любили еще в начале XX века, до сих пор легко узнать на их столах, в то время как другие за это время неоднократно переосмысливались.

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