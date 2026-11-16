Традиционные елки отходят на второй план: какой необычный тренд набирает популярность 2026 года

Новогодняя елка 2026/2027

Реклама

В канун рождественских и новогодних праздников многие задумываются, как украсить дом и создать праздничную атмосферу. Обычно главным украшением дома становится живая или искусственная елка, украшенная гирляндами и игрушками. Однако в 2026 году популярность приобретает необычная альтернатива, которая не требует сложного декорирования и занимает гораздо меньше места.

Как отмечают дизайнеры, в этом сезоне среди трендов праздничного оформления появились елки из бумаги. Благодаря оригинальной форме они могут стать не только дополнительным украшением, но и заменить традиционное рождественское дерево.

Реклама

Какие елки будут в моде в 2026/2027 году

Бумажные елки уже несколько лет используют для праздничного декорирования, однако раньше это были преимущественно небольшие украшения, которые ставили на столы, полки или камины.

Реклама

В 2026 году дизайнеры обращают внимание на более крупные модели, которые можно устанавливать непосредственно на полу вместо обычной елки.

Особенно популярными становятся сложные бумажные конструкции в форме гармошки или пчелиных сотов. Последние называют honeycomb — от английского слова, что означает «пчелиные соты».

Такие елки изготавливают из множества слоев бумаги, которые соединяют между собой особым способом. После вскрытия они образуют объемную конструкцию с характерным узором.

Большие модели могут состоять из нескольких частей, которые устанавливают друг на друга. Благодаря этому бумажная елка приобретает вид полноценного праздничного дерева.

Реклама

Елка из бумаги

Почему бумажные елки становятся популярными

Одно из главных преимуществ таких украшений — компактность. В отличие от традиционной искусственной елки, бумажную конструкцию можно быстро сложить, после чего она становится почти плоской.

Это особенно удобно для владельцев небольших квартир, где нет достаточного места для хранения большой коробки с искусственным деревом.

Еще одно преимущество — простота оформления. Бумажные елки имеют декоративный вид даже без шариков, мишуры и других украшений. Их объемная фактура сама по себе создает праздничный эффект.

Такие модели хорошо вписываются в скандинавский стиль, минимализм и современные интерьеры со сдержанными цветами.

Реклама

Кроме того, бумажные елки не осыпаются, как живые деревья, и при аккуратном использовании могут прослужить несколько праздничных сезонов.

В то же время бумага значительно уязвимее к влаге и механическим повреждениям, чем пластик. Потому хранить такие украшения нужно в сухом месте.

Какие цвета бумажных елок самые популярные

В 2026 году актуальными остаются как традиционные рождественские цвета, так и спокойные оттенки, легко сочетающиеся с современным интерьером.

Среди популярных вариантов — темно-зеленые, красные и бордовые бумажные елки. Они напоминают привычные праздничные украшения, но благодаря необычной форме смотрятся современнее.

Для светлых интерьеров часто выбирают кремовые и белые модели. Они не перегружают пространство и хорошо сочетаются с деревянной мебелью, натуральными тканями и теплым освещением.

Также привлекают внимание серебристые елки с внятной фактурой бумаги. Такие декорации могут стать основным акцентом торжественного дизайна комнаты.

Любителям необычного декора предлагают модели из бумаги, имитирующей страницы старых книг. Они создают особую атмосферу и хорошо смотрятся у книжных полок или камина.

Как сделать бумажную елку своими руками

Покупать готовое украшение необязательно, ведь подобную елку можно изготовить самостоятельно.

Для этого понадобятся плотная бумага, ножницы, клей, карандаш и канцелярские зажимы.

Прежде всего, нужно нарисовать на бумаге силуэт елки и вырезать шаблон. Затем с его помощью подготовить несколько одинаковых заготовок.

Каждую заготовку складывают пополам. Далее половинки соединяют между собой клеем, чередуя места склеивания. Именно благодаря такому способу после развертывания образуется объемная структура, похожая на пчелиные соты.

Чтобы елка получилась пышнее, нужно подготовить больше бумажных деталей. После склеивания конструкции следует дождаться полного высыхания клея, а затем осторожно развернуть украшение.

Для большой елки можно изготовить несколько отдельных сегментов разного размера и соединить их между собой.

Готовую конструкцию можно дополнить небольшой гирляндой, если она предназначена для использования с бумажными декорациями и не нагревается. Открытый огонь и выделяющие тепло лампы рядом с бумагой использовать нельзя.

Бумажные елки

Заменят ли бумажные елки традиционные

Несмотря на рост популярности, бумажные елки вряд ли полностью вытеснят живые и искусственные деревья. Для многих семей украшение традиционной елки остается важной частью подготовки к праздникам.

Однако бумажные модели могут стать удачным решением для тех, кто хочет попробовать что-то новое, не имеет много свободного места или стремится быстро украсить жилище без лишних затрат.

К тому же такую елку можно сделать своими руками, выбрав цвет, размер и форму в соответствии с интерьером.

Таким образом, главная особенность праздничного декора 2026 года — не обязательный отказ от традиций, а появление новых способов создать рождественскую атмосферу. И бумажная елка стала одним из самых заметных примеров этого тренда.

Новости партнеров