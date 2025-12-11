ТСН в социальных сетях

Традиционный украинский калач: рецепты сдобной выпечки, которую столетиями готовили к Рождеству.

Испеченный калач по украинской традиции – символ щедрости и благополучия.

Рождество.

Рождество. / © ТСН.ua

Среди многих блюд, которые издавна украинцы готовили на Рождество , был калач. Он – символ этого великого праздника – такой как кутья или дедух. Его клали на стол, внутрь ставили свечу и пробовали в первый день Рождества. Ведь выпечка очень сдобная, а до Сочельника еще продолжался рождественский пост.

ТСН.ua подготовил рецепты калачей – более традиционного и с начинкой.

Калач с медом и маком

Рождественский калач обычно выпекают без начинки, но щедро присыпают маком и добавляют в тест мед. Такую выпечку считают оберегом благополучия и согласия. ТСН.ua делится рецептом кулинарки Валентины Саенко.

Ингредиенты

  • 500 г муки

  • 200 г молока

  • 21 г живых дрожжей

  • 80 г сахара

  • 4 яичных желтка

  • 100 г сливочного масла

  • 1 с.т. меда

  • щепотка соли

  • мак для украшения

Приготовление

  1. Делаем опару. В миске смешиваем сахар, дрожжи, теплое молоко и часть муки. Оставляем опару на 15 минут, чтобы подошла.

  2. После этого к опаре добавим оставшуюся муку, желтки и мед. Все тщательно вымешиваем до однородности и начнем частями вводить сливочное масло.

  3. Когда масло хорошо соединится с массой, замешиваем тесто в течение 8-10 минут. Развивающаяся за это время глютеновая сетка лучше будет удерживать воздух, а потому калач будет более рыхлым. Тесто должно получиться эластичным и не липнуть в руки.

  4. Накрываем тесто и оставляем в тепле минимум на час, чтобы оно подросло.

  5. Затем делим его на две части. Раскатываем «колбаски» и скручиваем их в косу. Выкладываем на противень и оставляем на 20 минут.

  6. Калач смазываем желтком, добавив к нему ложку молока, а затем щедро обсыпаем маком.

  7. Выпекаем калач при температуре 180°C примерно 30-35 минут – до появления хорошей румяности.

Калач с маковой начинкой

Традиционные рождественские калачи готовят также с начинкой. Обычно, она из мака, который издревле является символом плодородия и изобилия. ТСН.ua делится рецептом кулинарки Алены Московченко.

Ингредиенты для теста

  • 1 кг муки

  • 400 мл молока

  • 200 г сахара

  • 50 г живых дрожжей

  • 180 г охлажденного сливочного масла

  • 2 яйца

  • 2 желтка

  • 10 г соли

Ингредиенты для маковой начинки

  • 150 г мака

  • 200 мл молока

  • 30 г сливочного масла

  • 100 г сахара

  • 1 ст. л. меда

Приготовление теста

  1. В теплом молоке растворим дрожжи и сахар. Затем добавляем всю муку, яйца, желтки и соль. Замешиваем тесто.

  2. Когда станет однородным, постепенно добавляем сливочное масло. Вымешиваем – пока масло полностью не растворится в тесте.

  3. Накрываем тесто и оставляем его подходить в теплом месте примерно на 1 час.

Приготовление маковой начинки

  1. Сухой мак измельчаем в блендере, чтобы он стал влажным.

  2. Перекладываем мак в кастрюлю и заливаем молоком. Ставим кастрюлю с маково-молочной смесью на плиту и подогреваем. Мак должен полностью впитать молоко.

  3. К горячему маку добавляем сахар, масло и мед. Затем перебиваем все до состояния пасты, охлаждаем и ставим в холодильник.

Формирование калача

  1. Разделяем тесто на две части. Раскатываем каждую и смазываем маковой начинкой.

  2. Из каждой части формируем трубочки. Затем разрезаем их пополам. Защелкиваем вместе концы четырех разрезанных трубочек и сплетаем косу. Затем формируем круглый калач.

  3. Выложите калач в форму. Поставьте в теплое место на 30 минут, чтобы он подошел.

  4. Выпекаем в духовке при 180°C в течение 20–25 минут. Затем накрываем калач фольгой и выпекаем еще 10 минут.

Напомним, мы писали о том , как праздновали Сочельник наши предки. В канун Рождества, 26 декабря, по давней традиции, семьи собираются на особый ужин. Ее называют по-разному - "Богатой кутьей", "Вилией", "Вигилией", но самое известное название, которое объединяет все регионы - это Сочельник.

