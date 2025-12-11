Традиционный украинский калач: рецепты сдобной выпечки, которую столетиями готовили к Рождеству.

Рождество. / © ТСН.ua

Среди многих блюд, которые издавна украинцы готовили на Рождество , был калач. Он – символ этого великого праздника – такой как кутья или дедух. Его клали на стол, внутрь ставили свечу и пробовали в первый день Рождества. Ведь выпечка очень сдобная, а до Сочельника еще продолжался рождественский пост.

ТСН.ua подготовил рецепты калачей – более традиционного и с начинкой.

Калач с медом и маком

Рождественский калач обычно выпекают без начинки, но щедро присыпают маком и добавляют в тест мед. Такую выпечку считают оберегом благополучия и согласия. ТСН.ua делится рецептом кулинарки Валентины Саенко.

Ингредиенты

500 г муки

200 г молока

21 г живых дрожжей

80 г сахара

4 яичных желтка

100 г сливочного масла

1 с.т. меда

щепотка соли

мак для украшения

Приготовление

Делаем опару. В миске смешиваем сахар, дрожжи, теплое молоко и часть муки. Оставляем опару на 15 минут, чтобы подошла. После этого к опаре добавим оставшуюся муку, желтки и мед. Все тщательно вымешиваем до однородности и начнем частями вводить сливочное масло. Когда масло хорошо соединится с массой, замешиваем тесто в течение 8-10 минут. Развивающаяся за это время глютеновая сетка лучше будет удерживать воздух, а потому калач будет более рыхлым. Тесто должно получиться эластичным и не липнуть в руки. Накрываем тесто и оставляем в тепле минимум на час, чтобы оно подросло. Затем делим его на две части. Раскатываем «колбаски» и скручиваем их в косу. Выкладываем на противень и оставляем на 20 минут. Калач смазываем желтком, добавив к нему ложку молока, а затем щедро обсыпаем маком. Выпекаем калач при температуре 180°C примерно 30-35 минут – до появления хорошей румяности.

Калач с маковой начинкой

Традиционные рождественские калачи готовят также с начинкой. Обычно, она из мака, который издревле является символом плодородия и изобилия. ТСН.ua делится рецептом кулинарки Алены Московченко.

Ингредиенты для теста

1 кг муки

400 мл молока

200 г сахара

50 г живых дрожжей

180 г охлажденного сливочного масла

2 яйца

2 желтка

10 г соли

Ингредиенты для маковой начинки

150 г мака

200 мл молока

30 г сливочного масла

100 г сахара

1 ст. л. меда

Приготовление теста

В теплом молоке растворим дрожжи и сахар. Затем добавляем всю муку, яйца, желтки и соль. Замешиваем тесто. Когда станет однородным, постепенно добавляем сливочное масло. Вымешиваем – пока масло полностью не растворится в тесте. Накрываем тесто и оставляем его подходить в теплом месте примерно на 1 час.

Приготовление маковой начинки

Сухой мак измельчаем в блендере, чтобы он стал влажным. Перекладываем мак в кастрюлю и заливаем молоком. Ставим кастрюлю с маково-молочной смесью на плиту и подогреваем. Мак должен полностью впитать молоко. К горячему маку добавляем сахар, масло и мед. Затем перебиваем все до состояния пасты, охлаждаем и ставим в холодильник.

Формирование калача

Разделяем тесто на две части. Раскатываем каждую и смазываем маковой начинкой. Из каждой части формируем трубочки. Затем разрезаем их пополам. Защелкиваем вместе концы четырех разрезанных трубочек и сплетаем косу. Затем формируем круглый калач. Выложите калач в форму. Поставьте в теплое место на 30 минут, чтобы он подошел. Выпекаем в духовке при 180°C в течение 20–25 минут. Затем накрываем калач фольгой и выпекаем еще 10 минут.

