Традиционный украинский калач: рецепты сдобной выпечки, которую столетиями готовили к Рождеству.
Испеченный калач по украинской традиции – символ щедрости и благополучия.
Среди многих блюд, которые издавна украинцы готовили на Рождество , был калач. Он – символ этого великого праздника – такой как кутья или дедух. Его клали на стол, внутрь ставили свечу и пробовали в первый день Рождества. Ведь выпечка очень сдобная, а до Сочельника еще продолжался рождественский пост.
ТСН.ua подготовил рецепты калачей – более традиционного и с начинкой.
Калач с медом и маком
Рождественский калач обычно выпекают без начинки, но щедро присыпают маком и добавляют в тест мед. Такую выпечку считают оберегом благополучия и согласия. ТСН.ua делится рецептом кулинарки Валентины Саенко.
Ингредиенты
500 г муки
200 г молока
21 г живых дрожжей
80 г сахара
4 яичных желтка
100 г сливочного масла
1 с.т. меда
щепотка соли
мак для украшения
Приготовление
Делаем опару. В миске смешиваем сахар, дрожжи, теплое молоко и часть муки. Оставляем опару на 15 минут, чтобы подошла.
После этого к опаре добавим оставшуюся муку, желтки и мед. Все тщательно вымешиваем до однородности и начнем частями вводить сливочное масло.
Когда масло хорошо соединится с массой, замешиваем тесто в течение 8-10 минут. Развивающаяся за это время глютеновая сетка лучше будет удерживать воздух, а потому калач будет более рыхлым. Тесто должно получиться эластичным и не липнуть в руки.
Накрываем тесто и оставляем в тепле минимум на час, чтобы оно подросло.
Затем делим его на две части. Раскатываем «колбаски» и скручиваем их в косу. Выкладываем на противень и оставляем на 20 минут.
Калач смазываем желтком, добавив к нему ложку молока, а затем щедро обсыпаем маком.
Выпекаем калач при температуре 180°C примерно 30-35 минут – до появления хорошей румяности.
Калач с маковой начинкой
Традиционные рождественские калачи готовят также с начинкой. Обычно, она из мака, который издревле является символом плодородия и изобилия. ТСН.ua делится рецептом кулинарки Алены Московченко.
Ингредиенты для теста
1 кг муки
400 мл молока
200 г сахара
50 г живых дрожжей
180 г охлажденного сливочного масла
2 яйца
2 желтка
10 г соли
Ингредиенты для маковой начинки
150 г мака
200 мл молока
30 г сливочного масла
100 г сахара
1 ст. л. меда
Приготовление теста
В теплом молоке растворим дрожжи и сахар. Затем добавляем всю муку, яйца, желтки и соль. Замешиваем тесто.
Когда станет однородным, постепенно добавляем сливочное масло. Вымешиваем – пока масло полностью не растворится в тесте.
Накрываем тесто и оставляем его подходить в теплом месте примерно на 1 час.
Приготовление маковой начинки
Сухой мак измельчаем в блендере, чтобы он стал влажным.
Перекладываем мак в кастрюлю и заливаем молоком. Ставим кастрюлю с маково-молочной смесью на плиту и подогреваем. Мак должен полностью впитать молоко.
К горячему маку добавляем сахар, масло и мед. Затем перебиваем все до состояния пасты, охлаждаем и ставим в холодильник.
Формирование калача
Разделяем тесто на две части. Раскатываем каждую и смазываем маковой начинкой.
Из каждой части формируем трубочки. Затем разрезаем их пополам. Защелкиваем вместе концы четырех разрезанных трубочек и сплетаем косу. Затем формируем круглый калач.
Выложите калач в форму. Поставьте в теплое место на 30 минут, чтобы он подошел.
Выпекаем в духовке при 180°C в течение 20–25 минут. Затем накрываем калач фольгой и выпекаем еще 10 минут.
