Трагедия "Титаника": история собак на борту, о которой мало кто знал, тронула людей (фото)
На этот раз внимание соцсетей привлекла малоизвестная деталь трагедии — судьба находившихся на борту корабля собак.
Более века после крушения «Титаника» истории пассажиров легендарного лайнера продолжают вызывать сильные эмоции у людей по всему миру.
Об этом идет речь в материале Вoredpanda.
Новую волну обсуждений вызвало видео пользователя TikTok после посещения музея Titanic Museum Attraction в штате Теннесси.
В ролике показали стенд с фотографиями собак, путешествовавших по «Титанику» вместе с владельцами.
На борту лайнера находились 12 собак разных пород, принадлежавших преимущественно пассажирам первого класса. Для животных даже были обустроены специальные вольеры и места содержания.
Однако во время эвакуации пассажирам приказали оставить домашних питомцев из-за ограниченного количества мест в спасательных шлюпках.
Выжить удалось только трем собакам — все они были маленькими породами и находились в каютах владельцев. Хозяева смогли завернуть их в одеяла или спрятать под верхней одеждой и пронести на шлюпки.
Собаки, которых спасли
Среди спасенных были померанский шпиц по имени Lady, принадлежавший пассажирке Маргарет Гейс, а также пекинес Sun Yat Sen, владельцами которого были Генри и Майра Гарпер.
История еще одной пассажирки особенно поразила пользователей соцсетей. Речь идет об Анн Элизабет Ишем, которая путешествовала с большим догом. Из-за размера животного собаку не разрешили взять в шлюпку, и женщина отказалась покидать своего любимца. Позже ее тело обнаружили рядом с собакой.
Реакция Сети
В TikTok пользователи массово признавались, что раньше даже не задумывались о том, что на «Титанике» были домашние животные.
«Животные, видимо, были очень напуганы и не понимали, что происходит», — написал один из комментаторов.
«Я даже не думал о собаках на „Титанике“, — написал один пользователь, а другой добавил: „Я бы тоже не пошел без своего любимца“.
«Там был германский дог. Я не помню имени владелицы, но она отказалась садиться в спасательный шлюп без своей собаки. Они вместе так и утонули», — написал еще один пользователь.
Священники отказались от мест в спасательных шлюпках
Кроме историй о собаках, посетителей музея трогали рассказы о священниках, отказавшихся от мест в спасательных шлюпках, чтобы помогать другим пассажирам.
В частности, британский священник Томас Байлз во время крушения помогал людям выбираться из нижних палуб, отказался от спасательного жилета и до последнего читал молитвы для пассажиров.
Также внимание пользователей привлекла история выжившего после катастрофы китайского пассажира Фан Ланга, держась за деревянную дверь в ледяной воде. После переезда в США он десятилетиями скрывал, что был одним из переживших гибель «Титаника».
История о собаках и малоизвестных героях лайнера вновь напомнила людям, почему трагедия «Титаника» до сих пор остается одной из самых эмоциональных катастроф в истории человечества.