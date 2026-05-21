Трагедия "Титаника": история собак на борту, о которой мало кто знал, тронула людей (фото)

Титаник / © Pixabay

Реклама

Более века после крушения «Титаника» истории пассажиров легендарного лайнера продолжают вызывать сильные эмоции у людей по всему миру.

Об этом идет речь в материале Вoredpanda.

Новую волну обсуждений вызвало видео пользователя TikTok после посещения музея Titanic Museum Attraction в штате Теннесси.

Реклама

В ролике показали стенд с фотографиями собак, путешествовавших по «Титанику» вместе с владельцами.

История собак на борту снова тронула людей спустя более 100 лет Фото Wikimedia

На борту лайнера находились 12 собак разных пород, принадлежавших преимущественно пассажирам первого класса. Для животных даже были обустроены специальные вольеры и места содержания.

Однако во время эвакуации пассажирам приказали оставить домашних питомцев из-за ограниченного количества мест в спасательных шлюпках.

Выжить удалось только трем собакам — все они были маленькими породами и находились в каютах владельцев. Хозяева смогли завернуть их в одеяла или спрятать под верхней одеждой и пронести на шлюпки.

Реклама

Собаки, которых спасли

Среди спасенных были померанский шпиц по имени Lady, принадлежавший пассажирке Маргарет Гейс, а также пекинес Sun Yat Sen, владельцами которого были Генри и Майра Гарпер.

Пекинес Sun Yat Sen Фото Wikimedia

История еще одной пассажирки особенно поразила пользователей соцсетей. Речь идет об Анн Элизабет Ишем, которая путешествовала с большим догом. Из-за размера животного собаку не разрешили взять в шлюпку, и женщина отказалась покидать своего любимца. Позже ее тело обнаружили рядом с собакой.

Реакция Сети

В TikTok пользователи массово признавались, что раньше даже не задумывались о том, что на «Титанике» были домашние животные.

«Животные, видимо, были очень напуганы и не понимали, что происходит», — написал один из комментаторов.

«Я даже не думал о собаках на „Титанике“, — написал один пользователь, а другой добавил: „Я бы тоже не пошел без своего любимца“.

«Там был германский дог. Я не помню имени владелицы, но она отказалась садиться в спасательный шлюп без своей собаки. Они вместе так и утонули», — написал еще один пользователь.

Священники отказались от мест в спасательных шлюпках

Кроме историй о собаках, посетителей музея трогали рассказы о священниках, отказавшихся от мест в спасательных шлюпках, чтобы помогать другим пассажирам.

Реклама

В частности, британский священник Томас Байлз во время крушения помогал людям выбираться из нижних палуб, отказался от спасательного жилета и до последнего читал молитвы для пассажиров.

Также внимание пользователей привлекла история выжившего после катастрофы китайского пассажира Фан Ланга, держась за деревянную дверь в ледяной воде. После переезда в США он десятилетиями скрывал, что был одним из переживших гибель «Титаника».

История о собаках и малоизвестных героях лайнера вновь напомнила людям, почему трагедия «Титаника» до сих пор остается одной из самых эмоциональных катастроф в истории человечества.

Новости партнеров