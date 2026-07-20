Как избавиться от сорняков между плиткой / © pexels.com

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Сорняки, прорастающие между тротуарной плиткой, способны испортить даже самый аккуратный двор. Они не только ухудшают внешний вид дорожек, но постепенно разрушают швы между плитками, задерживают влагу и создают благоприятные условия для появления мха. Избавиться от нежелательной растительности можно без лишних усилий, если использовать правильные методы. Эксперты рассказали, какие способы помогают надолго очистить плитку от сорняков и предотвратить их повторное появление.

Удаляйте сорняки вместе с корнями

Если растений немного, лучше убирать их вручную или специальным узким инструментом для очистки швов.

Важно вытянуть не только стебель, но и все корни. Если оставить хотя бы небольшую его часть, через несколько недель сорняк снова начнет активно расти.

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После прополки лучше очистить швы от остатков почвы и растений.

Используйте кипяток

Одним из самых простых и доступных способов является обычный кипяток. Горячую воду нужно осторожно вылить прямо на сорняки. Высокая температура разрушает клетки растения, и уже через несколько дней она начинает усыхать.

Такой способ особенно хорошо работает против молодых сорных растений, однако для многолетних растений процедуру иногда приходится повторить.

Применяйте пароочиститель

Если дома есть парогенератор или пароочиститель, он может стать отличным помощником в борьбе с сорняками.

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Пара проникает глубоко в швы, повреждает растения вместе с корнями и одновременно помогает очистить плитку от грязи, мха и налета. Этот способ считается одним из самых экологических.

Засыпьте швы полимерным песком

После очистки дорожки следует позаботиться о том, чтобы сорняки не появились снова.

Для этого все чаще используют полимерный песок. После увлажнения он затвердевает, заполняет полости между плитками и создает плотный барьер, из-за которого семенам труднее прорасти. Кроме того, такой материал уменьшает вымывание швов дождем.

Регулярно очищайте плитку

Даже самые эффективные способы не дадут длительного результата, если за дорожками годами не ухаживать.

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Опавшие листья, пыль, остатки почвы и органический мусор постепенно накапливаются между плитками и образуют питательную среду для новых семян. Регулярное подметание и мытье плитки значительно уменьшают риск появления новых сорняков.

Когда следует использовать гербициды

Если сорняки сильно разрослись либо занимают огромные площади, можно пользоваться особыми гербицидами сплошного действия.

Обработку нужно проводить только в сухую безветренную погоду, строго соблюдая инструкцию производителя. Важно избегать попадания препарата на газон, цветы, овощные культуры и декоративные растения.

Такой метод следует применять только тогда, когда механическое удаление не дает желаемого результата.

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Чего лучше не делать

Некоторые народные способы могут навредить не только сорнякам, но и самой плитке или почве вокруг.

К примеру, чрезмерное использование поваренной соли способно сделать землю непригодной для роста других растений, а концентрированные кислотные растворы могут повредить поверхность отдельных видов плитки.

Именно поэтому эксперты рекомендуют отдавать предпочтение более безопасным методам очищения.

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