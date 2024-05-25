Требуют тщательного внимания и уборки: украинцам назвали три вещи на кухне, что кишат бактериями

Говоря о чистоте на кухне, важно помнить, что тщательная уборка помогает избавиться от бактерий и обеспечить безопасность блюд. К сожалению, украинцы очень часто забывают о трех предметах, которые являются настоящими источниками грязи.

Их нужно очищать очень тщательно и как можно чаще, чтобы избавиться от грязи и микробов.

Разделочные доски — хотя мы и моем их каждый раз после использования, со временем на их поверхности появляются пятна и загрязнения. Именно они указывают, что здесь начали размножаться бактерии. Поэтому очень важно регулярно глубоко очищать разделочные доски, вне зависимости от того, из какого материала они изготовлены.

Если вы используете деревянные разделочные доски, лучшим вариантом очищения является пищевая сода с лимонным соком. Такая смесь не только механически удаляет грязь, но дополнительно дезинфицирует поверхность. Доски из пластика можно обрабатывать также этой смесью, а затем дополнительно протертые уксусом для лучшей дезинфекции.

Деревянные лопатки и ложки – предметы, которые также требуют от нас особого внимания. Конечно, мы их моем, но из-за пористой структуры дерева у них могут долго скрываться загрязнения. Рекомендуется регулярно замачивать их в горячей воде для глубокой очистки.

Консервные ножи – их не стоит оставлять без внимания. На их лезвиях со временем накапливаются микрочастицы пищи, которые трудно заметить невооруженным глазом. Но именно они являются идеальной средой развития бактерий. Чтобы очистить консервные ножи, возьмите пищевую соду и губку для мытья посуды.

Очень важно помнить, что поддержание чистоты на кухне способствует не только красивому внешнему виду помещения, но обеспечивает безопасность во время приготовления пищи. Поэтому не забывайте о регулярной очистке кухонных принадлежностей.

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