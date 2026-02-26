Требуют внимания уже сейчас: какие кусты нужно обрезать в феврале, чтобы не потерять цветение

Гортензия / © Unsplash

Реклама

В конце зимы остается короткий период, когда можно обрезать отдельные декоративные и плодовые растения. Эксперты предостерегают: если упустить этот момент, летом сад может разочаровать слабым цветением и чрезмерным загущением.

Об этом сообщило издание Express.

Специалист по уходу за растениями Али Лиджи из TreeMend объясняет, что многие садоводы ошибочно считают сезон обрезки завершенным. Однако пока растения находятся в состоянии покоя и почки только начинают отекать, есть шанс правильно сформировать кусты без потерь для цветения.

Реклама

По словам эксперта, в этот период особенно важно обратить внимание не только на розы, но и на будле, отдельные виды гортензий и плодовые кусты.

Будлея. Этот куст, известный как «куст бабочек», формирует цветы на побегах текущего года. Поэтому его советуют обрезать достаточно радикально — сократив прошлогодние ветки примерно до 30–60 сантиметров от земли в зависимости от силы роста. Такая обрезка стимулирует появление крепких побегов и больших соцветий летом. Если же оставить куст без вмешательства, он станет вытянутым и менее цветущим у основания.

Гортензия. Здесь все зависит от сорта. Волотистые и древовидные гортензии цветут на новых побегах, поэтому их можно обрезать в конце зимы без ущерба для будущих цветов — до пары здоровых почек ниже соцветия. Классические сорта, формирующие бутоны на старой древесине, лучше не обрезать кардинально: на этом этапе следует удалить только сухие или поврежденные стебли. Ошибки с выбором сорта — одна из самых распространенных причин отсутствия цветения.

Крыжовник и смородина. Плодные кусты также требуют внимания к началу активной вегетации. Для крыжовника важно обеспечить циркуляцию воздуха внутри кроны: удалить перекрещенные и слишком низкие ветви, которые могут касаться почвы. У черной смородины каждый год рекомендуют вырезать часть старейших побегов в основание, чтобы стимулировать обновление. Красную и белую смородину формируют путем укорочения боковых побегов с сохранением крепкого каркаса.

Реклама

Напомним, ранее эксперты назвали 9 кустарников — стоит посадить в феврале для яркого весеннего сада.