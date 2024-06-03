Трендовая стрижка на лето для женщин за 50: корректирует овал лица, делает локоны более густыми

Эта прическа совершенно не требует укладки, достаточно сбить пряди руками – и ваш непревзойденный образ готов.

Лето – это прекрасная пора для того, чтобы полностью обновить свой стиль и выглядеть потрясающе. И стрижка является самым лучшим и легким способом этого добиться. Стилисты рекомендуют всем женщинам за 50 этого летнего сезона обратить внимание на каскадную стрижку, которая уже более двадцати лет не выходит из моды. Рассказываем, в чем преимущества каскадной стрижки и почему зрелым женщинам следует выбирать именно ее.

В чем особенность каскада: преимущества прически

Какая стрижка самая популярная для женщин за 50 / Фото: pixabay.com

За счет техники стрижки, пряди мягкими волнами ложатся в правильную форму, обрамляя лицо. Благодаря мягкости линий лицо моложе на несколько лет, общий аутфит становится свежим и игривым.

Прическа придает объем тонким волосам, делает их визуально густыми и здоровыми. А градуированные пряди ложатся в правильную структуру сразу после мытья, поэтому стрижка совершенно не требует укладки.

Стрижка легка в уходе, хорошо отрастает, вам не нужно будет посещать своего мастера в течение полугода. Потому каскадная прическа идеально подходит для очень занятых женщин.

Каскад универсален, так как подходит к любому типу лица и структуре волос. Его легко адаптировать, каждая прекрасная дама сможет выбрать для себя идеальный вариант.

Каскадная стрижка подходит на волосы любой длины: длинные, средние и короткие. Ее можно дополнить челкой, тогда образ будет в разы потрясающим.

Как правильно выбрать каскадную стрижку

Какая стрижка самая популярная для женщин за 50 / Фото: pixabay.com

Любой профессионал подберет вам индивидуальную стрижку под ваши потребности. При выборе прически нужно обязательно учитывать тип своего лица и структуру волос, тогда каскад будет выглядеть естественным и будет подчеркивать вашу красоту.

Чтобы придать максимальный объем тонким волосам, можно пользоваться легким кремом, который не будет отягощать тонкие локоны и будет формировать текстурные пряди.

Для более эффектного вида можно окрашивать каскадные локоны в технике "балаяж", "омбре" или "мелирование". Тогда ваши волосы будут иметь объемный, здоровый и сияющий вид.

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Эти две стрижки набирают бешеную популярность: омолаживают и добавляют локонам объема.