Трендовая стрижка на лето для женщин за 50: корректирует овал лица, делает локоны более густыми

Эта прическа совершенно не требует укладки, достаточно сбить пряди руками – и ваш непревзойденный образ готов.
Лето – это прекрасная пора для того, чтобы полностью обновить свой стиль и выглядеть потрясающе. И стрижка является самым лучшим и легким способом этого добиться. Стилисты рекомендуют всем женщинам за 50 этого летнего сезона обратить внимание на каскадную стрижку, которая уже более двадцати лет не выходит из моды. Рассказываем, в чем преимущества каскадной стрижки и почему зрелым женщинам следует выбирать именно ее.
В чем особенность каскада: преимущества прически
- За счет техники стрижки, пряди мягкими волнами ложатся в правильную форму, обрамляя лицо. Благодаря мягкости линий лицо моложе на несколько лет, общий аутфит становится свежим и игривым.
- Прическа придает объем тонким волосам, делает их визуально густыми и здоровыми. А градуированные пряди ложатся в правильную структуру сразу после мытья, поэтому стрижка совершенно не требует укладки.
- Стрижка легка в уходе, хорошо отрастает, вам не нужно будет посещать своего мастера в течение полугода. Потому каскадная прическа идеально подходит для очень занятых женщин.
- Каскад универсален, так как подходит к любому типу лица и структуре волос. Его легко адаптировать, каждая прекрасная дама сможет выбрать для себя идеальный вариант.
- Каскадная стрижка подходит на волосы любой длины: длинные, средние и короткие. Ее можно дополнить челкой, тогда образ будет в разы потрясающим.
Как правильно выбрать каскадную стрижку
- Любой профессионал подберет вам индивидуальную стрижку под ваши потребности. При выборе прически нужно обязательно учитывать тип своего лица и структуру волос, тогда каскад будет выглядеть естественным и будет подчеркивать вашу красоту.
- Чтобы придать максимальный объем тонким волосам, можно пользоваться легким кремом, который не будет отягощать тонкие локоны и будет формировать текстурные пряди.
- Для более эффектного вида можно окрашивать каскадные локоны в технике "балаяж", "омбре" или "мелирование". Тогда ваши волосы будут иметь объемный, здоровый и сияющий вид.
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