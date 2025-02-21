Трендовая стрижка с TikTok, которая подойдет для женщин после 50 лет: придает объем даже тонким волосам

К тому же, она очень легко укладывается и не требует особого ухода, чтобы выглядеть опрятно.

Речь идет о довольно популярной стрижке французских бобов.

История стрижки французский боб

Как давно появилась эта стрижка? Историки говорят, что Жанна д'Арк, вероятно, носила французский боб, чтобы слиться с другими солдатами армии, поскольку короткая стрижка походила на стиль волос, который носили мужчины в XV веке. "На самом деле, именно волосы Жанны д'Арк стали вдохновением для короткого боба, который впервые стал популярным благодаря французскому знаменитому парикмахеру Антуану де Пары 1909 года", — говорит Дорис Домошлай-Лантнер, историки моды и профессор модных исследований в Массачусетском колледже искусств Бостоне.

"Когда же звезда немого кино и танцовщица Айрин Касл приняла этот стиль 1910 года, копировавшие этот вид стрижки, а также аксессуары для волос, позволявшие женщинам достичь этого вида без необходимости стричься, стали чрезвычайно популярными". Вновь в 1920-х годах Антуан де Пари помог популяризировать еще краткий и решительный вариант стрижки, ставший синонимом знаменитого вида "флаппер" этого десятилетия.

Французский боб снова стал популярен в 1960-х годах, когда известный парикмахер Видал Сассун начал стричь женщин в этом стиле. "Некоторые из более современных примеров французских бобов включают прическу Виктории Бекхэм (Posh Spice) с ее времени в группе Spice Girls в 90-х и боб Рианны с ее эры песни "Umbrella", — говорит Домошлай-Лантнер. — "Конечно, одним из самых известных примеров является долговременный, фирменный французский боб Анны Винтур, который она носит уже несколько десятилетий и продолжает носить.

Что такое французский боб

Хотя мы не всегда знали, что это называется французским бобом, большинство из нас, несомненно, видели эту прическу. "Французский боб действительно является одной из самых иконических причесок", — добавляет знаменитый парикмахер Уильям Уотли, бывший стилист популярного шоу Ambush Makeover и директор по креативному образованию для Scruples Haircare. "Его характерные черты — это длина, которая короче обычного боба, с густыми, прямыми челками, едва касающимися бровей". Он отмечает, что этот стиль очень популярен, потому что чрезвычайно выгодно подчеркивает черты лица и создает иллюзию более густых волос.