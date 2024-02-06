Трендовые джинсы 2024 года: пять шикарных и удобных моделей, маскирующих недостатки фигуры

В этом сезоне не будет узких и рваных моделей, стилисты предлагают практичные и одновременно элегантные варианты.

В 2024 году в трендах остается элегантная классика, практичность и универсальность. Поэтому никаких потертостей, рваных краев или грубой фурнитуры. Только элегантность, французский шик и тихая роскошь, подходящие всем девушкам. Рассказываем, на какие модели джинсов в этом году рекомендуют обращать внимание стилисты, чтобы было удобно и красиво одновременно.

Темно-синие джинсы свободного кроя

Какие джинсы в трендах 2024 года / Фото: pixabay.com

Такой вариант совершенно универсален. Если эти джинсы дополнить пиджаком, можно смело идти на деловую встречу. Если надеть блузу, получится элегантный и романтичный образ. В блейзере можно не колеблясь отправляться на любое мероприятие. Из обуви подойдут лоферы, ботильоны, грубые ботинки.

Классические прямые джинсы

Какие джинсы в трендах 2024 года / Фото: pixabay.com

Такие джинсы в моде всегда, главное, чтобы они были в монохромных цветах. Под эту модель подходит абсолютно все – классическая рубашка, одежда оверсайз или стильный пиджак. Завершить образ следует элегантной обувью, например, балетками, босоножками или лоферами. Также подойдут кроссовки или кеды, если вы собрались на прогулку.

Широкие джинсы с высокой талией

Какие джинсы в трендах 2024 года / Фото: pixabay.com

Это идеальная модель для девушек высокого роста, а вот невысоким женщинам следует обратить внимание на другие варианты. Под эти джинсы подходят кофты, свитера и боди. Обувь нужно выбирать на невысоких каблуках.

Джинсы со стрелками

Какие джинсы в трендах 2024 года / Фото: pixabay.com

Это излюбленная модель голливудских звезд и всех французских модниц. Стрелки на джинсах зрительно вытянут силуэт, поэтому их нужно носить девушкам невысокого роста и тем, кто хочет сделать фигуру стройнее. Особенно эффектно эта модель джинсов смотрится в тандеме с ремнем шоколадного цвета.

Джинсы "подковы"

Какие джинсы в трендах 2024 года / Фото: pixabay.com

Такая модель подойдет не всем девушкам. Обычно эти джинсы выбирают те женщины, которые не боятся экспериментов в образе. Это мешковатые широкие брюки с высокой или средней посадкой, сужающиеся внизу. Их можно носить с грубыми ботинками, остроносыми сапогами и ботильонами.

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