Трендовые короткие стрижки для женщин на осень 2025 года: подойдут для всех возрастов

Трендовые женские короткие стрижки на осень 2025 года / © unsplash.com

Эксперты по стилю настаивают: прежде чем выбирать стрижку, важно внимательно оценить состояние и структуру своих волос. Это поможет определить, какие формы будут подходить именно вам и как легко их поддерживать. Детальнее об актуальных трендах коротких причесок рассказало издание PerfectCorp.

Бикси

Не все решаются на кардинальные перемены, но попробовать короткую прическу хочется многим. В таком случае следует обратить внимание на стрижку бикси — идеальный “межвариант” между бобом и пикси. Она достаточно короткая, чтобы подчеркнуть шею и уши, и достаточно длинная для разнообразных экспериментов с укладкой. Независимо от того, густые ли у вас волосы и круглое лицо или тонкие волосы и овальная форма лица, бикси может стать вашим стильным выбором.

Пикси

Если вы готовы к решительным изменениям, выбирайте пикси. Главное преимущество этой стрижки — минимум укладки: достаточно помыть волосы, добавить немного стайлинга и слегка взъерошить пряди. Через час, когда волосы высохнут естественным путем, прическа готова. Пикси прекрасно подходит обладательницам овальной или сердцевидной формы лица, подходит как для тонких, так и для густых волос и дарит молодой, свежий вид в любом возрасте.

Боб

Ищете прическу, сочетающую практичность и женственность? Стрижка боб — идеальный выбор. Волосы подстригают примерно до линии челюсти, часто с прямым срезом, что придает объем и подчеркивает контуры лица. Боб универсален: его можно носить с челкой и без, выпрямлять, завивать и экспериментировать с пробором. Кроме того, эта стрижка подтягивает черты лица, придавая свежий и молодой вид.

Рваный боб

Если ваши волосы густые, смело играйте с текстурой. Рваные стрижки сегодня на пике популярности, а боб открывает множество возможностей для наслоения прядей. Еще одно преимущество этого стиля — легкость укладки: разной длины пряди создают естественный, немного хаотичный объем, придавая прическе характер и немного дерзости.

Волчья стрижка

Эта стильная новинка в прическах сочетает многослойные волосы с тонкой челкой, создавая эффект взъерошенной “волчьей гривы”. Укладка такой стрижки достаточно простая, однако обладательницам тонких волос следует действовать осторожно: слои нужно формировать аккуратно, учитывая форму лица, чтобы добиться естественного объема и гармоничного вида.

Медуза

Эта стрижка объединяет сразу две формы: возле лица она напоминает классический боб, а сзади оставляет длинные волосы. Благодаря такому сочетанию создается уникальный портретный срез, который можно подстроить под свой стиль — сделать нижние слои очень длинными или оставить их едва заметными. Медуза идеально подойдет для тех, кто любит экспериментировать и искать нестандартные прически.