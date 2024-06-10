Трендовые омолаживающие стрижки с косой челкой для женщин за 50: добавляют локонам объема

Такие прически способны полностью обновить и омолодить образ, поэтому будут идеальными для зрелых женщин.

Стилисты рекомендуют всем женщинам за 50 этим летом выбирать стрижки на короткие и средние волосы с косой челкой. Такой акцент будет придавать образу летней легкости, а также будет маскировать возрастные изменения на коже лица. Рассказываем, какие омолаживающие стрижки на пике популярности летом 2024 года.

Боб с косой челкой

Какие трендовые омолаживающие стрижки для женщин за 50 / Фото: pixabay.com

Классическая прическа дополняется не прямой челкой, как обычно, а косой. Она прикрывает лоб, но не полностью, что позволяет создать игривый и женственный образ.

Боб с косой челкой придает волосам дополнительный объем, делает их визуально более густыми и здоровыми. Прическа совершенно не требует укладки, текстурные пряди ложатся в правильную форму сразу после мытья. За счет техники стрижки боб омолаживает общий образ на 10-15 лет, поэтому это одна из самых популярных стрижек в мире.

Пикси с длинной косой челкой

Какие трендовые омолаживающие стрижки для женщин за 50 / Фото: pixabay.com

Это еще одна топовая стрижка, которая считается самой популярной среди женщин за 50. Что не удивительно, поскольку прическа решает сразу несколько проблем – омолаживает, меняет кардинально образ, делает аутфит эффектным и совершенным.

А длинная косая челка акцентирует прическу, скрывая возрастные изменения на коже лица, придает общему образу игривости.

Асимметричный боб с косой челкой

Какие трендовые омолаживающие стрижки для женщин за 50 / Фото: pixabay.com

Этот вариант стрижки предполагает одну сторону короче другой. А за счет косой челки усиливается эффект асимметрии, что придает образу легкости и женственности.

Так как асимметрия стрижки придает общему аутфиту динамики, то создается эффект визуального омоложения. Также асимметричный боб может скорректировать овал лица и убрать ненужный объем в нижней части.

Каре с косой челкой

Какие трендовые омолаживающие стрижки для женщин за 50 / Фото: pixabay.com

Такую стрижку можно делать как на короткие волосы, так и на среднюю длину. Если прическу акцентировать косой челкой, она будет иметь омолаживающий эффект.

Это универсальная стрижка, подходящая абсолютно всем женщинам с любым типом лица и структурой волос. Прическа долго держит форму, хорошо отрастает, поэтому не требует частого обновления. За счет текстурированных прядей волосы в этой стрижке приобретают дополнительный объем и визуальную густоту.

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