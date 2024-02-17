Трендовые оттенки волос весной 2024 года: готовимся к теплому сезону заранее

Вот эти варианты окрашивания будут особенно модными весной этого года.

Хотя за окном все еще последний зимний месяц, но пора подумать, как изменить свой образ к весне. Чаще женщины выбирают новый оттенок волос. Рассказываем, какая покраска будет трендовой весной 2024 года.

Розовые волосы – настоящая Барби

Розовый оттенок / Фото: Фото из открытых источников

В Сети начали появляться фотографии девушек с розовым оттенком локонов после того, как известная икона стиля и модель Кайли Дженнер так покрасила свои волосы. Поэтому сомнений просто нет в том, что девушки, которые готовы к экспериментам, могут выбирать весной пастельно-розовые оттенки или цвет розовый металлик.

Оттенок темной меди

Оттенок темной меди / Фото: Фото из открытых источников

Хотя это может показаться неожиданностью, но в тренды "ворвались" яркие рыжие цвета волос. Самым популярным оттенком 2024 года стала "темная медь", которая на локонах может "играть" разными цветами: от рубинового до рыжего. Особенно эффективно такой оттенок смотрится на трендовом грядущего сезона каре.

Платиновый блонд удерживает позиции

Платиновый блонд / Фото: Фото из открытых источников

Не желает покидать тренды и бессмертная классика. Поэтому вы можете смело выбирать холодный платиновый блонд, если давно мечтали попробовать этот оттенок. Весной 2024 года также довольно модно будут смотреться и другие цвета блонда: детский, молочный, теплый или жемчужный. Так что места для экспериментов много.

Шоколадно-лиловый – необычная новинка

Шоколадно-лиловый оттенок / Фото: Фото из открытых источников

Настоящая "жемчужина" предстоящего весеннего сезона – покраска в шоколадно-лиловом градиенте. Основная фишка заключается в переходах от темного к светлому с лиловым оттенком. С таким цветом волосы вы точно будете привлекать внимание и казаться загадочными и недостижимыми.

Читайте также: