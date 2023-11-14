Трендовые платья, стильные костюмы и шелковые пижамы: в чем встречать Новый год 2024

Стилисты рекомендуют встречать Новый год 2024 в эффектных нарядах, чтобы быть стильными и задобрить Дракона, тогда вам будет везти круглый год.

До Нового года 2024 года осталось каких-то полтора месяца. И уже сейчас нужно продумать свой новогодний образ до малейших деталей. Чтобы быть красивыми и получить благосклонность Зеленого Деревянного Дракона. Тогда будет везти целый год. Рассказываем, в чем лучше встретить грядущий 2024 год, чтобы быть в тренде и одновременно задобрить покровителя года.

Красное платье

В чем встречать Новый год 2024 / Фото: pixabay.com

По словам модных экспертов, красный – самый главный цвет для новогодней ночи. И куда, как не на праздник надевать красивое красное платье? Платье может быть трикотажное, шелковое, с пайетками. Свой образ в таком платье следует дополнять элегантными украшениями, которые не будут отвлекать от главного образа.

Минималистическое платье

В чем встречать Новый год 2024 / Фото: pixabay.com

Этот наряд перешел в разряд классики. Такая вещь в стиле «тихая роскошь» имеет элегантный и праздничный вид одновременно. Поэтому можно смело одевать это универсальное платье, и не бояться, что вы будете выглядеть повседневно или непразднично. К платью можно одеть блейзер, тогда вы превратите свой образ в клубный, подходящий к новогодней вечеринке. Тем более, вы потом это платье сможете одевать не только по праздникам, оно подходит и для прогулок, и для посиделок с подругами в кафе, и даже на работу.

Одежда с пайетками

В чем встречать Новый год 2024 / Фото: pixabay.com

Это могут быть топы, кофточки, корсеты, юбки, брюки и платья. Такой новогодний образ станет идеальным для встречи нового 2024 года. Ваша одежда не только придаст праздничное настроение, но и привлечет захватывающие взгляды. Поэтому вы будете королевой праздника. Одежду с пайетками следует комбинировать с выдержанными и простыми вещами. К примеру, если у вас топ с паетками, то можно одеть классическую юбку и дополнить свой аутфит укороченным пиджаком или рубашкой.

Костюмы

В чем встречать Новый год 2024 / Фото: pixabay.com

Один из лучших вариантов для одежды в новогоднюю ночь – это брючный костюм или костюм с юбкой. К такой одежде следует обязательно добавлять акцентные аксессуары – серьги, колье и браслеты. Также подчеркните свой стиль праздничным макияжем – и ваш новогодний образ будет потрясающим.

Пижамы

В чем встречать Новый год 2024 / Фото: pixabay.com

По словам модных экспертов, многие женщины уже несколько лет встречают новый год в новогодних пижамах. Но это должна быть особенная праздничная пижама, а не та, что вы надеваете каждый вечер. Если вам захочется примерить на себя именно такой образ в новогоднюю ночь, стоит обратить внимание на шелковые пижамы с рюшами, перьями и яркими принтами. Тогда ваш образ точно будет самым трендовым на празднике.

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