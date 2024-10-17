Трендовые пуховики зимнего сезона 2024-2025: стильные куртки для максимальной защиты от холода

Какие пуховики не только модные, но и очень теплые и комфортные: советы экспертов.

Пуховик – это незаменимая вещь для зимнего сезона, ведь он практичный, тёплый и комфортный. И кто сказал, что такая куртка не может быть стильной? Все совсем наоборот. Модные эксперты назвали пять пуховиков, которые будут не только защищать от снега и мороза, но и сделают образ любой женщины совершенным и потрясающим. Рассказываем, какие модели пуховиков будут самыми актуальными зимой 2024-2025.

Пуховик с объемным воротником

Какие трендовые пуховики на зиму 2024-2025 / Фото: pixabay.com

Эта модель максимально защитит от холода и одновременно сделает общий образ женственным. Такой стиль подчеркивает практичность и функциональность зимней куртки. Воротники могут быть из того же материала, что и сам пуховик, или из экомеха.

Воздушные пуховики

Какие трендовые пуховики на зиму 2024-2025 / Фото: pixabay.com

Этой зимой в моде будет еще больший объем, чем в прошлом сезоне. Именитые дизайнеры представили длинные модели курток с объемными карманами, широкие куртки с воротником и пуховики-одеяла. Зимой 2024-2025 будут в трендах как длинные, так и короткие модели, поэтому любая женщина сможет подобрать для себя идеальный вариант.

Короткие пуховики

Какие трендовые пуховики на зиму 2024-2025 / Фото: pixabay.com

В тренды снова возвращаются укороченные модели курток. Если у вас осталась такая с прошлых лет, можно смело ее вытаскивать из шкафа, вы будете выглядеть стильно. Такой вариант куртки можно носить с джинсами или джогерами. В трендах будут куртки нестандартного дизайна и классические короткие пуховки.

Дутые пуховки

Какие трендовые пуховики на зиму 2024-2025 / Фото: pixabay.com

Это хитовая модель этого зимнего сезона. Известные дизайнеры выбрали свободный крой в монохромных оттенках. Особенно востребованы среди модниц будут объемные пуховики молочного, бежевого, нежно-розового и голубого цвета. Дутые куртки могут быть как короткие, так и длинные, каждая дама сможет подобрать идеальную модель именно для своего роста.

Комбинация тканей

Какие трендовые пуховики на зиму 2024-2025 / Фото: Freepik

Этот тренд крепко держался в прошлом сезоне, поэтому остается популярным и этой зимой. Пуховик смешанного типа может быть выполнен из двух или более видов ткани. Дизайнеры предпочли модели оверсайз, поэтому куртка будет не только стильной, но удобной и теплой.

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