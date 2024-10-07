Трендовые стрижки для омоложения и естественной подтяжки лица: рекомендовано всем женщинам 45+

Эти прически стилисты рекомендуют всем женщинам за сорок: корректируют овал, "стирают" морщины, делают общий аутфит молодым и игривым.
Рассказываем, какие трендовые омолаживающие стрижки для женщин 45+, которые будут на пике популярности в 2025 году.
Бланд боб
Стрижка боб уже давно перешла в разряд классических и никогда не выйдет из моды. Речь идет о ее варианте с четкими градуированными прядями, которые могут доходить до линии плеч и ниже. Бланд боб может быть акцентирован челкой, что сделает взгляд более выразительным и позволит скрыть возрастные изменения на коже в зоне лба и глаз. Эта стрижка придает волосам визуальную густоту и экстраординарный объем, поэтому подойдет обладательницам тонких ослабленных локонов. Также прическа имеет корректирующий эффект, она будто "подтягивает" лицо за счет удлиненных прядей.
Каре
Это топовая стрижка, которая будет оставаться на пике популярности в 2025 году. Она считается универсальной, ведь подходит для волос любой длины и структуры. Главное, подобрать тот вариант, который подходит именно вашей форме лица. Стилисты рекомендуют женщинам 45+ для омоложения и корректировки овала следующие варианты стрижки:
- многослойное каре;
- удлиненное каре;
- градуированное каре;
- короткое каре;
- боб-каре;
- каскад-каре;
- классическое каре.
Многослойные стрижки
Это беспроигрышный вариант стрижек для женщин за сорок, которые не желают кардинально менять образ. Преимущество многослойных омолаживающих стрижек в том, что их можно подбирать к любой форме лица.
- Обладательницам круглого и квадратного лица следует выбирать прическу, пряди которой будут обрамлять лицо и удлинять его. Для естественной подтяжки и омоложения такую стрижку следует акцентировать длинной или косой челкой.
- Если вы обладательница овального лица, вам подойдет многослойная стрижка к плечам, акцентированная челкой, которая будет заканчиваться на уровне глаз.
- Для обладательниц треугольного лица ограничений нет, им будут подходить абсолютно все многослойные стрижки, акцентированные челкой.
Каскад
Каскад – одна из самых лучших стрижек для женщин после сорока. Ее можно делать на волосы любой длины. Трендовым вариантом стрижки будет прическа с плавными переходами, в которой пряди четко структурированы, что позволяет держать форму даже без укладки. Новый вариант каскада более объемный, волосы благодаря технике стрижки приобретают подвижность во время ходьбы. Это придает общему образу легкость и динамичность. Каскад омолаживает общий аутфит, совершенно не нуждается в укладке и хорошо отрастает.
Читайте также:
4 модных оттенка волос на 2025 год: в трендах остается естественность
Лучшие варианты стильной омолаживающей стрижки для женщин с полным лицом
Набирает бешеную популярность в мире: парикмахеры назвали новую стрижку, которая подходит абсолютно всем женщинам