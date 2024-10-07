Трендовые стрижки для омоложения и естественной подтяжки лица: рекомендовано всем женщинам 45+

Рассказываем, какие трендовые омолаживающие стрижки для женщин 45+, которые будут на пике популярности в 2025 году.

Бланд боб

Какие омолаживающие стрижки для женщин 45+ / Фото: pixabay.com

Стрижка боб уже давно перешла в разряд классических и никогда не выйдет из моды. Речь идет о ее варианте с четкими градуированными прядями, которые могут доходить до линии плеч и ниже. Бланд боб может быть акцентирован челкой, что сделает взгляд более выразительным и позволит скрыть возрастные изменения на коже в зоне лба и глаз. Эта стрижка придает волосам визуальную густоту и экстраординарный объем, поэтому подойдет обладательницам тонких ослабленных локонов. Также прическа имеет корректирующий эффект, она будто "подтягивает" лицо за счет удлиненных прядей.

Каре

Какие омолаживающие стрижки для женщин 45+

Это топовая стрижка, которая будет оставаться на пике популярности в 2025 году. Она считается универсальной, ведь подходит для волос любой длины и структуры. Главное, подобрать тот вариант, который подходит именно вашей форме лица. Стилисты рекомендуют женщинам 45+ для омоложения и корректировки овала следующие варианты стрижки:

многослойное каре;

удлиненное каре;

градуированное каре;

короткое каре;

боб-каре;

каскад-каре;

классическое каре.

Многослойные стрижки

Какие омолаживающие стрижки для женщин 45+ / Фото: pixabay.com

Это беспроигрышный вариант стрижек для женщин за сорок, которые не желают кардинально менять образ. Преимущество многослойных омолаживающих стрижек в том, что их можно подбирать к любой форме лица.

Обладательницам круглого и квадратного лица следует выбирать прическу, пряди которой будут обрамлять лицо и удлинять его. Для естественной подтяжки и омоложения такую стрижку следует акцентировать длинной или косой челкой.

Если вы обладательница овального лица, вам подойдет многослойная стрижка к плечам, акцентированная челкой, которая будет заканчиваться на уровне глаз.

Для обладательниц треугольного лица ограничений нет, им будут подходить абсолютно все многослойные стрижки, акцентированные челкой.

Каскад

Какие омолаживающие стрижки для женщин 45+ / Фото: pixabay.com

Каскад – одна из самых лучших стрижек для женщин после сорока. Ее можно делать на волосы любой длины. Трендовым вариантом стрижки будет прическа с плавными переходами, в которой пряди четко структурированы, что позволяет держать форму даже без укладки. Новый вариант каскада более объемный, волосы благодаря технике стрижки приобретают подвижность во время ходьбы. Это придает общему образу легкость и динамичность. Каскад омолаживает общий аутфит, совершенно не нуждается в укладке и хорошо отрастает.

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