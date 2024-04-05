Трендовые стрижки для женщин 45+: долго держат форму, делают локоны визуально густыми

Эти варианты стрижек подходят для женщин 40+, поскольку закрывают сразу несколько потребностей. Они омолаживают, делают волосы визуально более густыми, скрывают недостатки и выражают естественную красоту. Стилисты рекомендуют эти прически всем женщинам, желающим добавить в свой образ свежести и воздушности.

Боб с косой челкой

Какие трендовые стрижки для женщин 45+ / Фото: pixabay.com

Такая стрижка входит в топовые в списке омолаживающих, может кардинально изменить образ любой женщины. А косая челка поможет скрыть возрастные изменения на коже, выразить скулы и скорректировать овал лица. Длина боба может быть разной, важно учитывать индивидуальные черты своего лица при выборе варианта прически. А текстурированные кончики прядей придадут объему и легкости вашим локонам. Такая стрижка подходит для любой структуры волос и формы лица.

Пикси

Какие трендовые стрижки для женщин 45+ / Фото: pixabay.com

Стрижка подходит тем женщинам, которые не боятся кардинально изменить свой стиль и эксперименты с длиной волос. Прическа мгновенно делает общий образ молодым и свежим, придавая ему легкость и элегантность одновременно. Пикси подходит для локонов любой структуры – вьющихся, прямых и волнистых. Она придает объем в нужных местах, делает акцент на глазах и скулах, поэтому сразу омолаживает на 10 лет.

Эффектная стрижка шегги

Какие трендовые стрижки для женщин 45+ / Фото: pixabay.com

Особенно будет подходить женщинам, имеющим тонкие ослабленные волосы без объема. Такая стрижка – это отличный вариант для полного обновления и омоложения образа. Стилисты рекомендуют женщинам 45+ делать асимметричную стрижку, которая придаст современный и игривый вид. А многослойность прически позволит создать эффект легкого объема для тонких волос.

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