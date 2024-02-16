Трендовые стрижки для женщин с овальным лицом: идеальные прически для непослушных волос

Стилисты рекомендуют обращать внимание на многослойные градуированные прически, которые на пике трендов уже несколько лет подряд.

Если у вас овальная форма лица, вам будут подходить практически все прически, независимо от типа и структуры локонов. В этом году стилисты предпочитают ультрасовременные варианты таких причесок, как боб, каре и пикси. Поэтому выбрать есть из чего. Рассказываем, какие стрижки лучше всего подходят для лица овальной формы.

Стрижка боб

Трендовые стрижки для овального лица / Фото: pixabay.com

Такую стрижку можно делать как на короткие, так и на средние волосы. Главное, чтобы прическа имела легкую асимметрию, которая будет придавать лицу свежести и уберет ненужный объем в нижней части. К тому же, игривый градуированный боб придаст скулам выразительности и хрупкости одновременно, сделает образ современным и воздушным.

Стрижка лоб

Трендовые стрижки для овального лица / Фото: pixabay.com

Такая прическа обрамляет лицо, словно бахромой, за счет специальной техники градуировки. Слои стрижки подчеркнут скулы, не удлиняя и не укорачивая лицо. Эту стрижку делают на волосы средней длины, она идеальна для непослушных локонов.

Многослойная стрижка на среднюю длину волос

Трендовые стрижки для овального лица / Фото: pixabay.com

Женщинам с овальным лицом будет подходить любая многослойная стрижка. А за счет асимметричной или удлиненной челки общий образ приобретет легкость и игривость. К тому же, такие стрижки считаются омолаживающими, тома подходят всем женщинам, которым за 50.

Суперкороткая стрижка пикси

Трендовые стрижки для овального лица / Фото: pixabay.com

Стрижка относится к топовым омолаживающим прическам, подходит для любого типа лица и структуры волос. Благодаря ультрамодной технике стрижки, лицо приобретает эталонный изящный вид.

Стрижка шегги

Трендовые стрижки для овального лица / Фото: pixabay.com

Такая прическа будет идеальной для обладательниц вьющихся и волнистых волос. Многослойная стрижка с длинной челкой – это настоящая находка для девушек с овальным типом лица.

Читайте также:

Топовые омолаживающие стрижки для полного и квадратного лица: не требуется укладка

Если не успели помыть голову: одна простая прическа, которая поможет скрыть массивные волосы

Стрижки, которые никогда не выйдут из моды: омолаживают, выражают красоту, не нуждаются в укладке