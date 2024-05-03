Трендовые стрижки, которые омолаживают сразу на 10 лет и делают лицо более худым

Такие прически будут идеально подходить тем, кто имеет полное лицо, они уберут ненужный объем в его нижней части.

Женщинам, которые хотят омолодиться, скорректировать овал своего лица и освежить образ, стилисты рекомендуют три модных стрижки летнего сезона 2024. Такие прически решают сразу несколько задач: кардинально омолаживают, выражают скулы, делают волосы визуально более густыми.

Асимметричный боб с длинной челкой

Какие омолаживающие стрижки делают лицо более худым / Фото: pixabay.com

Такая прическа будет идеальна для женщин с прямоугольным или квадратным типом лица. Многослойная стрижка с асимметричной косой челкой вытянет лицо, сделает скулы выразительными, а черты более изящными. Асимметричный боб придаст объем тонким волосам, сделает их здоровыми и визуально более густыми. К тому же прическа имеет эффект омоложения, поэтому будет идеальной для женщин за сорок.

Пикси с текстурированными прядями

Какие омолаживающие стрижки делают лицо более худым / Фото: pixabay.com

Это топовая омолаживающая стрижка, которую любят все женщины мира. Что не удивительно, ведь она помогает кардинально обновить образ, делает его сразу на 10 лет моложе. Такая прическа будет идеально подходить женщинам с овальным и треугольным типом лица. Текстурированные пряди сделают овал более удлиненным и уберут ненужный объем в нижней части лица. К тому же, пикси не нуждается в укладке и частом обновлении, поэтому станет идеальным выбором для всех женщин за пятьдесят.

Длинные волны с небрежным пробором

Какие омолаживающие стрижки делают лицо более худым / Фото: Freepik

Прическа подойдет для обладательниц вьющихся и волнистых волос с круглым или квадратным лицом. Плавные волны будут создавать визуальный эффект удлинения лица и выражения скул. За счет небрежного пробора можно создать дополнительный объем и сделать образ более легким и непринужденным. Чтобы волосы оставались волнистыми как можно дольше, можно воспользоваться легким кремом для формирования локонов, тогда они будут держать форму до двух дней и не склеиваться.

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