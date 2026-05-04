Трендовые стрижки на лето 2026: долго держат форму и объем и подходят абсолютно всем

Какие самые модные стрижки на лето 2026 / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

В жару хочется, чтобы волосы были легкими, объемными и ухоженными без сложной укладки. Именно поэтому летом 2026 года в трендах будут стрижки, которые хорошо держат форму и визуально омолаживают. Парикмахеры делают акцент на естественности, многослойности и мягких линиях, подходящих разным типам лица. Правильно подобранная стрижка может не только освежить образ, но и сделать волосы более густыми и объемными.

Многослойное каре

Какие самые модные стрижки на лето 2026 / © pixabay.com

Это одна из самых универсальных стрижек, которая не выходит из моды уже многие десятилетия, но в 2026 году она стала более текстурированной. Легкие слои придают объем даже тонким волосам, а удлиненная форма вытягивает овал и делает лицо более изящным. Такая стрижка хорошо держит форму и почти не требует укладки.

Лестница по всей длине

Какие самые модные стрижки на лето 2026 / © Фото из открытых источников

Стрижка вернулась в тренды благодаря своей способности создавать естественный объем. Пряди разной длины придают движения волосам и делают прическу более живой. Она идеально подходит для средних и длинных локонов.

Реклама

Градуированный боб

Какие самые модные стрижки на лето 2026

Современный вариант классического боба с плавным переходом длины. Он создает объем в зоне затылка и делает волосы более густыми на вид. Такая стрижка хорошо держит форму даже без укладки и зрительно омолаживает.

Каскад с мягкими переходами

Какие самые модные стрижки на лето 2026 / © Фото из открытых источников

Каскад 2026 года стал более естественным и лёгким. У него нет резких перепадов, но сохраняет главное преимущество — объем и легкость. Такая стрижка подходит практически всем, поскольку ее можно адаптировать под любую форму лица.

Удлиненная стрижка с объемной верхушкой

Какие самые модные стрижки на лето 2026 / © Фото из открытых источников

Этот вариант идеально подходит для тех, кто хочет омолодиться без дорогостоящих косметических процедур. Основной упор делается на объем в верхней части, что визуально поднимает черты лица. Волосы в такой стрижке легкие, хорошо держат форму и не падают даже в жару.

Новости партнеров