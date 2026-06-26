Трендовые стрижки на лето 2026: волосы долго будут держать форму и не будут прилипать даже в жару

Какие трендовые стрижки на лето 2026 / © Фото из открытых источников

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В жаркую погоду даже самая лучшая прическа может быстро потерять форму. Из-за высокой температуры волосы становятся менее объемными, быстрее жирнеют, прилипают к шее и лицу, а сложные прически приходится постоянно поправлять. Именно поэтому этим летом стилисты советуют выбирать стрижки, которые не только выглядят современно, но и остаются опрятными даже в самые жаркие дни. Главная тенденция лета 2026 — легкость, природный объем и многослойность. Такие прически почти не нуждаются в длительной укладке, а волосы будут ухоженными даже после обычной сушки.

Итальянское мягкое каре

Какие идеальная стрижка на лето 2026 / © Фото из открытых источников

Бесспорным фаворитом сезона стало итальянское мягкое каре. Это современная версия классического каре, отличающаяся плавными линиями, легкой многослойностью и естественным объемом.

Благодаря специальной технике срез волос не лежит тяжелой массой, дольше сохраняет форму и не прилипает к шее даже в сильную жару.

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Такая стрижка прекрасно подходит обладательницам прямых, волнистых, густых и тонких волос. Она легко укладывается, а для создания красивой прически достаточно фена и круглой щетки.

Удлиненная многослойная стрижка

Какие идеальная стрижка на лето 2026 / © Mixnews

Еще одним хитом лета остается удлиненная многослойная стрижка, которую легко узнать по плавным переходам между слоями разной длины.

Она придает волосам движения, делает их визуально более густыми и позволяет сохранять естественный объем даже во влажную погоду.

Особенно эффектно такая прическа смотрится на длинных волосах, ведь локоны становятся более легкими и послушными.

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Французское каре

Какие идеальная стрижка на лето 2026 / © Mixnews

Любительницам коротких причесок следует обратить внимание на французское каре. Его главная особенность — длина чуть ниже подбородка, легкая текстура и непринужденный вид.

Именно эта небрежная элегантность делает прическу очень практичной летом. Волосы быстро высыхают после мытья, не нуждаются в сложной укладке и долго держат форму. Французское каре одинаково красиво как с челкой, так и без него.

Короткое многослойное каре

Какие идеальная стрижка на лето 2026 / © www.freepik.com/free-photo

Одной из самых модных новинок лета стало короткое многослойное каре, сочетающее преимущества классического каре и очень короткой стрижки. Затылок остается открытым, а верхние пряди создают дополнительный объем. Благодаря этому прическа носит легкий и современный вид.

Особенно часто ее рекомендуют женщинам после 40 лет, ведь такая форма освежает черты лица и делает внешность моложе.

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Длинные каскадные слои

Какие идеальная стрижка на лето 2026 / © Фото из открытых источников

Тем, кто не хочет расставаться с длинными волосами, стилисты советуют сделать каскад с длинными слоями. Такая стрижка помогает избавиться от лишнего веса волос, придает им подвижности и позволяет легче переносить жару.

Кроме того, волосы быстрее высыхают после мытья, а кончики становятся более ухоженными.

Как сохранить прическу опрятной даже в жару

Какие идеальная стрижка на лето 2026 / © Фото из открытых источников

Чтобы стрижка как можно дольше выглядела безупречно, следует придерживаться нескольких простых правил:

обновлять форму каждые 8 недель;

использовать легкие текстурные спреи вместо большого количества лака;

не наносить масла на корни волос;

сушить волосы прохладным воздухом;

использовать средства защиты от ультрафиолета.

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