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Трендовые стрижки на лето 2026: волосы долго будут держать форму и не будут прилипать даже в жару
Именно такие прически помогают волосам оставаться легкими, объемными и ухоженными даже в самые жаркие летние дни.
В жаркую погоду даже самая лучшая прическа может быстро потерять форму. Из-за высокой температуры волосы становятся менее объемными, быстрее жирнеют, прилипают к шее и лицу, а сложные прически приходится постоянно поправлять. Именно поэтому этим летом стилисты советуют выбирать стрижки, которые не только выглядят современно, но и остаются опрятными даже в самые жаркие дни. Главная тенденция лета 2026 — легкость, природный объем и многослойность. Такие прически почти не нуждаются в длительной укладке, а волосы будут ухоженными даже после обычной сушки.
Итальянское мягкое каре
Бесспорным фаворитом сезона стало итальянское мягкое каре. Это современная версия классического каре, отличающаяся плавными линиями, легкой многослойностью и естественным объемом.
Благодаря специальной технике срез волос не лежит тяжелой массой, дольше сохраняет форму и не прилипает к шее даже в сильную жару.
Такая стрижка прекрасно подходит обладательницам прямых, волнистых, густых и тонких волос. Она легко укладывается, а для создания красивой прически достаточно фена и круглой щетки.
Удлиненная многослойная стрижка
Еще одним хитом лета остается удлиненная многослойная стрижка, которую легко узнать по плавным переходам между слоями разной длины.
Она придает волосам движения, делает их визуально более густыми и позволяет сохранять естественный объем даже во влажную погоду.
Особенно эффектно такая прическа смотрится на длинных волосах, ведь локоны становятся более легкими и послушными.
Французское каре
Любительницам коротких причесок следует обратить внимание на французское каре. Его главная особенность — длина чуть ниже подбородка, легкая текстура и непринужденный вид.
Именно эта небрежная элегантность делает прическу очень практичной летом. Волосы быстро высыхают после мытья, не нуждаются в сложной укладке и долго держат форму. Французское каре одинаково красиво как с челкой, так и без него.
Короткое многослойное каре
Одной из самых модных новинок лета стало короткое многослойное каре, сочетающее преимущества классического каре и очень короткой стрижки. Затылок остается открытым, а верхние пряди создают дополнительный объем. Благодаря этому прическа носит легкий и современный вид.
Особенно часто ее рекомендуют женщинам после 40 лет, ведь такая форма освежает черты лица и делает внешность моложе.
Длинные каскадные слои
Тем, кто не хочет расставаться с длинными волосами, стилисты советуют сделать каскад с длинными слоями. Такая стрижка помогает избавиться от лишнего веса волос, придает им подвижности и позволяет легче переносить жару.
Кроме того, волосы быстрее высыхают после мытья, а кончики становятся более ухоженными.
Как сохранить прическу опрятной даже в жару
Чтобы стрижка как можно дольше выглядела безупречно, следует придерживаться нескольких простых правил:
обновлять форму каждые 8 недель;
использовать легкие текстурные спреи вместо большого количества лака;
не наносить масла на корни волос;
сушить волосы прохладным воздухом;
использовать средства защиты от ультрафиолета.