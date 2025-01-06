Трендовые стрижки на волосы средней длины: прически для потрясающего образа

Если хочется в новом году каких-то изменений, стоит начинать с самого простого – сменить прическу, это непременно доставит вам удовольствие.
Если вы не собираетесь делать короткую стрижку, потому что не хотите кардинальных изменений, тогда эти две прически именно для вас. Они обновят ваш образ, сделают легким и совершенным, вы будете чувствовать себя невероятно прекрасной и элегантной.
Французская стрижка
Это удлиненная версия французского боба, который был безумно популярен в 2024 году. Почему эту стрижку называют французской? Во-первых, благодаря срезу. Он должен быть ровным по всей длине волос, не считая локонов у лица, их стригут лесенкой. Во-вторых, французская стрижка имеет челку, похожую на шторку, которая также ровная в районе лба, а по краям должна удлиняться, сливаясь с лесенкой. Такая прическа не требует укладки, за исключением челки, ее можно выравнивать или подкручивать. Стрижка подходит абсолютно всем женщинам, ее можно делать на волосы любой текстуры.
Шегги с челкой
Стильный вариант для самых смелых – небрежная шегги с рваной челкой. Стрижка шегги получила свое имя от английского «shaggy» – лохматый. Но это не маллет, с которой ее постоянно путают, потому что шегги отличается длиной боковых прядей. К тому же она напоминает удлиненный боб, хотя имеет более текстурированные локоны. Шегги также не нуждается в укладке, просто после высушивания взбейте локоны руками – и ваша прическа готова.
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