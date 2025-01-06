Трендовые стрижки на волосы средней длины: прически для потрясающего образа

Если вы не собираетесь делать короткую стрижку, потому что не хотите кардинальных изменений, тогда эти две прически именно для вас. Они обновят ваш образ, сделают легким и совершенным, вы будете чувствовать себя невероятно прекрасной и элегантной.

Французская стрижка

Какие модные стрижки на средние волосы / Фото: Фото из открытых источников

Это удлиненная версия французского боба, который был безумно популярен в 2024 году. Почему эту стрижку называют французской? Во-первых, благодаря срезу. Он должен быть ровным по всей длине волос, не считая локонов у лица, их стригут лесенкой. Во-вторых, французская стрижка имеет челку, похожую на шторку, которая также ровная в районе лба, а по краям должна удлиняться, сливаясь с лесенкой. Такая прическа не требует укладки, за исключением челки, ее можно выравнивать или подкручивать. Стрижка подходит абсолютно всем женщинам, ее можно делать на волосы любой текстуры.

Шегги с челкой

Какие модные стрижки на средние волосы

Стильный вариант для самых смелых – небрежная шегги с рваной челкой. Стрижка шегги получила свое имя от английского «shaggy» – лохматый. Но это не маллет, с которой ее постоянно путают, потому что шегги отличается длиной боковых прядей. К тому же она напоминает удлиненный боб, хотя имеет более текстурированные локоны. Шегги также не нуждается в укладке, просто после высушивания взбейте локоны руками – и ваша прическа готова.

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