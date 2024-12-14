Трендовые женские стрижки на короткие волосы для женщин за 50

Короткие стрижки – это отличный способ обновить стиль, сделать его более современным и подчеркнуть индивидуальность. В возрасте 50+ выбор стрижки учитывает особенности волос и формы лица, акцентируя внимание на легкости в уходе и элегантности. Ниже представлены лучшие трендовые стрижки, идеально подходящие для женщин этой возрастной категории.

Классический боб на короткие волосы с удлиненными передними прядями

Этот вариант остается неизменно популярен благодаря своей универсальности. Главная особенность стрижки – четкая геометрия и плавный переход длины. Удлиненные пряди придают лицу изящества и акцентируют внимание на линии челюсти, удлиняют шею и вытягивают овал. Подходит для круглых и грушевидных лиц, а вытянутым лучше добавить челку. Укладывать такой боб просто – главное, обновлять контуры стрижки раз в один, два месяца.

Боб с удлинением позволяет выглядеть современно, даже если волосы тонкие или с сединой. Стрижка добавляет объем на затылке, сохраняя лаконичность в общем виде. Идеально подходит для овального, круглого и сердцевидного лица. Она выглядит одинаково хорошо на прямых и волнистых волосах, не требуя сложной укладки.

Боб с удлиненными прядями: стрижки для женщин 50 плюс

Боб с удлиненными прядями: стрижки для женщин 50 плюс

Градуированный боб

Градуированный боб – это стрижка для женщин, стремящихся объединить классику с современными тенденциями. Его главная особенность – многослойность, создающая объем и динамику. Фишка этой стрижки в том, что она подходит для женщин как с прямыми, так и с волнистыми волосами. Стрижка придает элегантность и гармонично смотрится на женщинах с круглым или квадратным лицом. Легкий градуированный срез создает эффект густоты и облегчает укладку.

Градуированный боб: стрижки для женщин 50

Многослойные пикси

Многослойные пикси – выбор для активных женщин, которые хотят выглядеть стильно и не тратить много времени на уход. Благодаря слоям, эта стрижка придает объему даже тонким волосам, создавая эффект густоты.

Пикси лучше всего смотрится на волнистых волосах. Обладательницы таких волос могут позволить себе асимметричную, длинную, короткую пикси и не заботиться о укладке и стайлинге так, как это делают обладательницы прямых волос. Если мастер выполнит стрижку правильно, вы можете играть с укладкой или склоняться к варианту "мыл и ушел". Эта стрижка выглядит как на седых волосах, так и с покраской в естественные оттенки.

Многослойное пикси: стрижки для женщин за 50

Пикси с короткой челкой

Короткая челка, открывающая лоб, подходит овальным, круглым и сердцевидным лицом, а еще прекрасно вписывается в образ деловой женщины. Этот вариант требует ультракороткой длины, но еще более креативно смотрится с пышной объемной макушкой. Такая пикси визуально удлинит шею, вытянет овал лица и убавит щеки, но требует акцента на глаза.

Пикси с челкой: стрижки для женщин за 50

Ассиметричные пикси

Асимметрия всегда вытягивает лицо, особенно если не добавлять челки. С объемом или без, асимметричная пикси подходит всем формам лица, но особенно круглым и грушевидным. Чем больше разница длины прядей с двух сторон, тем больше омолаживает пикси, а «неправильность» стрижки придает ей бунтарский шарм.

Ассиметричная пикси: стрижки для женщин за 50

Пикси с высокой укладкой и бритыми висками

Пикси с бритыми висками и высокой укладкой – дерзкий вариант для тех, кто не стареет душой и телом. Эта стрижка в стиле панк и глэм-рок – одна из самых креативных для женщин за 50. Чаще всего этот вариант встречается с коротким и ультракоротким затылком. Не подходит вытянутым лицом.

Пикси с бритыми висками: стрижки для женщин за 50

Каре с челкой

Каре с прямой или челкой, челкой шторкой, косой челкой — классический вариант, придающий элегантности и молодости. Стрижка акцентирует внимание на чертах лица, в частности на глазах, позволяет корректировать форму лица. Например, прямая челка подходит для овального лица, а косая — для круглого или квадратного. Каре смотрится стильно с натуральным цветом волос или легким мелированием.

Каре с челкой-шторкой: стрижки за 50

каре с пышной челкой

Каждая из этих стрижек делают лицо более свежим и изящным. Они просты в уходе, не требуют много времени для укладки. Прически элегантные, что важно для женщин за 50, подчеркивают природную красоту и отмечают главные черты лица. Плюс этих стрижек является то, что они универсальны, адаптируются к индивидуальным особенностям женщины.

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