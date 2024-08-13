Тренды маникюра 2024: что по мнению экспертов будет модным этой осенью

Какой маникюр будет в тренде осенью 2024 года.

Маникюр является неизменной частью образа каждой девушки и женщины. Каждый сезон тренды маникюра меняются, пополняются новыми вариантами. Лето заканчивается и многих интересует вопрос, какие тренды ждут нас этой осенью. Как прогнозируют эксперты по красоте, на смену ярким летним оттенкам придут более сдержанные и лаконичные маникюры, обретут популярность темные цвета лаков и "стеклянные" дизайны.

Коричневые цвета

Это вневременный оттенок ногтей — коричневый цвет приобретает свое значение и в 2024 году. "Шоколадно-коричневый – идеальный оттенок для осени", – отмечают эксперты.. Независимо от того, выбираете ли вы насыщенный цвет какао, или молочный шоколад, этот цвет ногтей всегда выглядит шикарно, особенно на коротких ногтях.

Коричневый маникюр

Ногти "Cherry Cola"

Еще один набирающий обороты цвет ногтей – это вишневая кола. Сочетание красного и коричневого цвета создает ухоженный вид ногтей, который выглядит таким осенним.

Cherry Cola

Ногти "Металлик"

По словам экспертов, в этом сезоне мы увидим возвращение к "металлику" в ряде интересных цветов, таких как серебристый, коричневый и бронзовый.

Ногти "Металлик"

"Стеклянные" ногти

Эффект "стеклянных" ногтей станет новой формой трендового хромированного дизайна, который на пике популярности. Для создания переливчатого эффекта эксперты советуют комбинировать молочные лаки и мерцающее напыление.

"Стеклянные" ногти фото: whowhatwear.com

Французский маникюр

Французский маникюр является вневременным трендом, вечной классикой — "Французский маникюр будет трендом независимо от сезона, но более тонкий френч, который был недавно, вернулся".

Французский маникюр

"Глазурированные" ногти

Хромированные дизайны появятся в модных осенних трендах в новых вариациях. Эффекта "глазури" на ногтях удастся достичь, комбинируя розовые цвета со специальным напылением.

Глазированный маникюр

Миндальные ногти

Форма "миндаль" этой осенью вытесняет короткий квадрат и осенью 2024 года будет основной. Такая форма ногтей не только удлиняет пальцы, но и дает много возможностей для творчества.

Форма "миндаль"

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