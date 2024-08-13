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Тренды маникюра 2024: что по мнению экспертов будет модным этой осенью

Тренды маникюра 2024: что по мнению экспертов будет модным этой осенью

Какой маникюр будет в тренде осенью 2024 года.

Маникюр является неизменной частью образа каждой девушки и женщины. Каждый сезон тренды маникюра меняются, пополняются новыми вариантами. Лето заканчивается и многих интересует вопрос, какие тренды ждут нас этой осенью. Как прогнозируют эксперты по красоте, на смену ярким летним оттенкам придут более сдержанные и лаконичные маникюры, обретут популярность темные цвета лаков и "стеклянные" дизайны.

Коричневые цвета

Это вневременный оттенок ногтей — коричневый цвет приобретает свое значение и в 2024 году. "Шоколадно-коричневый – идеальный оттенок для осени", – отмечают эксперты.. Независимо от того, выбираете ли вы насыщенный цвет какао, или молочный шоколад, этот цвет ногтей всегда выглядит шикарно, особенно на коротких ногтях.

Коричневый маникюр / ©
Коричневый маникюр

Ногти "Cherry Cola"

Еще один набирающий обороты цвет ногтей – это вишневая кола. Сочетание красного и коричневого цвета создает ухоженный вид ногтей, который выглядит таким осенним.

Cherry Cola / ©
Cherry Cola

Ногти "Металлик"

По словам экспертов, в этом сезоне мы увидим возвращение к "металлику" в ряде интересных цветов, таких как серебристый, коричневый и бронзовый.

Ногти
Ногти "Металлик"

"Стеклянные" ногти

Эффект "стеклянных" ногтей станет новой формой трендового хромированного дизайна, который на пике популярности. Для создания переливчатого эффекта эксперты советуют комбинировать молочные лаки и мерцающее напыление.

"Стеклянные" ногти фото: whowhatwear.com

Французский маникюр

Французский маникюр является вневременным трендом, вечной классикой — "Французский маникюр будет трендом независимо от сезона, но более тонкий френч, который  был недавно, вернулся".

Французский маникюр / ©
Французский маникюр

"Глазурированные" ногти

Хромированные дизайны появятся в модных осенних трендах в новых вариациях. Эффекта "глазури" на ногтях удастся достичь, комбинируя розовые цвета со специальным напылением.

Глазированный маникюр / ©
Глазированный маникюр

Миндальные ногти

Форма "миндаль" этой осенью вытесняет короткий квадрат и осенью 2024 года будет основной. Такая форма ногтей не только удлиняет пальцы, но и дает много возможностей для творчества.

Форма
Форма "миндаль"

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