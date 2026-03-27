Трещины на стенах после ремонта: вот что делают неправильно 90% людей

Но строители уверяют, что проблема почти никогда не в материале. Чаще всего кроется в неправильной подготовке поверхности.

Самая распространенная ошибка — окрашивание еще влажных стен. Влага не успевает испариться и буквально выталкивает слой краски наружу. Результат — трещины, вздутие и шелушение. И даже самая дорогая краска здесь не поможет.

Эксперты отмечают: стены должны полностью высохнуть после шпаклевки или грунтования. Иногда на это уходит несколько дней. Если торопиться, рискуете испортить весь ремонт и потом придется переделывать все заново.

Еще одна частая ошибка — отсутствие грунтовки. Без нее краска ложится неравномерно и плохо держится на поверхности. Грунтовка укрепляет основание и уменьшает поглощение, позволяя краске ложиться ровно и долго держаться.

Важно также следить за температурой в помещении. Слишком жарко — краска сохнет быстрее, чем успевает закрепиться. Это приводит к появлению микротрещин, которые можно увидеть уже через несколько дней.

Строители советуют избегать сквозняков при покраске: резкие перепады температур вредят покрытию.

Если стена стара, ее нужно тщательно очистить: остатки старой краски могут стать причиной отслоения нового слоя.

Специалисты напоминают: качество ремонта зависит от терпения. Подготовка занимает больше времени, чем сама покраска, но именно она определяет, сколь долго результат будет держаться и насколько аккуратно будет смотреться стена.

Когда соблюдать технологию, краска служит годами и не трескается даже при колебаниях влажности. А ошибки, которые допускает большинство, легко избежать — нужно только не торопиться и следовать проверенным рекомендациям.