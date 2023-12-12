Треугольник любви: как понять, что у вас хорошие отношения — ответьте на 15 вопросов

Психологи утверждают, что формулу идеальной любви можно объяснить обычным треугольником. А чтобы проверить, хорошие ли у вас отношения с партнером, нужно всего лишь дать честные ответы на простые вопросы.
Услышав фразу "Треугольник любви", большинство из нас сразу воображает нездоровые отношения, когда есть он, она и еще кто-то третий на стороне. Однако существует отдельная теория с таким названием, в основе которой лежит эта геометрическая фигура. И она объясняет, что такое идеальная любовь.
Несколько лет назад ученый Роберт Штернберг из Корнеллского университета предположил, что любовь можно измерить тремя независимыми измерениями. Назвал он свою теорию "Треугольник любви": страсть, близость и обязательства.
Чтобы получить любовь, как в сказке, необходимо ежедневно прилагать усилия и прокачивать все три составляющие фигуры. Страсть — это те же "бабочки в животе" или сексуальное влечение к своему партнеру. Близость – ощущение самого крепкого плеча, доверие. Обязательство – партнер чувствует ответственность за комфорт другого и наоборот.
Психологи даже сдать тест из 15 вопросов, который показывает, насколько ваш треугольник любви прочен. Готовы проверить свои отношения? Тогда отвечайте – но будьте честными.
Вопрос "страсть":
- В моих отношениях с партнером есть романтика?
- Я считаю своего партнера очень привлекательным?
- Я не могу представить, что кто-то другой сможет меня сделать таким счастливым как мой партнер?
- В наших отношениях действительно есть что-то волшебное?
- Я хосу близости со своим партнером, имею к нему влечение?
Вопрос "близость":
- Можно ли наши отношения назвать тёплыми?
- Я получаю от партнера эмоциональную поддержку?
- Я ценю то, что в моей жизни есть этот человек?
- Мне удобно рядом со своим партнером?
- Я чувствую, что мой партнер понимает меня, даже если у него другая точка зрения?
Вопросы "обязательств":
- Я уверен/а, что наши отношения стабильны, без эмоциональных качелей?
- Я точно знаю, что мой партнер ценит мое время, уважает мое мнение?
- Я знаю, что мой партнер прилагает усилия, чтобы наша любовь жила?
- Наши отношения для меня постоянны, не думаю, что хочу чего-нибудь другого?
- Я ощущаю ответственность за комфорт своего партнера?
Итог
Если вы ответили на все 15 вопросов "да", поздравляем — вы образцовая пара, о которой можно снимать настоящую сказочную историю о любви.
Есть ответы "нет", но большинство "да" — вернитесь к тем вопросам, на которые вы ответили отрицательно, и подумайте, как вы можете исправить ситуацию. Вероятно, ответ "нет" поможет вам понять, что именно в ваших отношениях развивается не так, как вы бы этого хотели. Тогда вы сможете проработать проблему.
Психологи уверены, даже у тех людей, которые очень любят своего партнера, могут быть ответы "нет" и это нормально. Треугольник не всегда может быть стабильным или безупречным. В жизни бывают разные ситуации, которые влияют на чувства. Но, если оба в паре приложат усилия, то все еще можно будет исправить.
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