Тревога разлуки у щенков: какие сигналы нельзя игнорировать хозяевам

Щенки / © Pixabay

Ветеринары из Великобритании выяснили, как распознать ранние признаки тревоги разлуки у щенков и какие привычки хозяев могут повлиять на развитие этого поведения. Исследование показало: спокойные выходы из дома и сдержанные возвращения помогают молодым собакам легче переносить одиночество и больше отдыхать в отсутствие людей.

Об этом сообщило издание Earth.com.

Автор работы Фиона К. Дейл анализировала домашние видеозаписи щенков, которых оставляли одних в течение первых месяцев жизни. Наблюдения проводили в обычных домашних условиях, где ежедневные уходы и возвращение хозяев формировали для животных повторяющиеся эмоциональные сигналы. Ученые заметили четкую закономерность: чем спокойнее вел себя владелец перед уходом и после возвращения, тем больше времени щенок проводил в состоянии покоя или отдыха.

Исследователи отмечают, что чрезмерно эмоциональные приветствия после разлуки — прыжки, лай, суета или возбуждение — могут быть не только проявлением радости, но и признаком повышенного стресса. В ветеринарной поведенческой медицине это называют поведением, связанным с разлукой. К тревожным сигналам также относятся скулеж, порча вещей, походы в туалет в неположенных местах, постоянное ожидание у дверей, одышка, облизывание губ или беспокойная ходьба.

По данным опроса в Великобритании в 2024 году, 19% собак остаются одни дома на пять часов или более. Именно поэтому раннее приучение к самостоятельности ветеринары считают важным для благополучия животного.

В рамках исследования специалисты привлекли 34 новых владельцев щенков. Каждая семья получила один из четырех пакетов рекомендаций еще до того, как забрать животное домой. Одной группе дали общие советы по уходу. Другие получили инструкции по спокойным ритуалам ухода и возвращения, советы по постепенному приучению к одиночеству или комбинацию обоих методов.

После этого владельцы снимали поведение своих щенков в четырех временных точках в течение шести месяцев, а также во время короткого домашнего теста на разлуку. Ученые уточняют, что выборка была небольшой, поэтому результаты показывают полезные закономерности, но не являются универсальным правилом для всех собак.

Выяснилось, что щенки, владельцам которых рекомендовали придерживаться «спокойного режима», больше времени лежали неподвижно и отдыхали. Идея такого подхода заключается в том, чтобы сделать уход и возвращение обычной частью дня, без эмоциональных всплесков.

Также положительный эффект имели физические упражнения перед уходом и безопасные предметы для жевания. Они помогали щенкам быстрее успокоиться после того, как в доме становилось тихо. В то же время исследователи отметили: такие советы увеличивали время отдыха, но не всегда уменьшали активные проявления стресса — лай или скулеж.

Постепенная тренировка самостоятельности также дала результат. Этот метод базируется на привыкании: щенок постепенно учится понимать, что отсутствие хозяина временное и не представляет угрозы. У собак, с которыми больше практиковали такие упражнения, было меньше пассивных признаков тревоги, в частности одышки или облизывания губ. Однако эффективность зависела от того, насколько последовательно хозяева выполняли рекомендации.

Интересно, что присутствие другой собаки в доме иногда уменьшало уровень тревоги. В таких случаях у щенков реже наблюдали тихие признаки беспокойства в отсутствие людей. В то же время ученые предостерегают: это не означает, что второй пес является универсальным решением, ведь взаимоотношения между животными могут быть очень разными.

При этом популярный совет оставлять включенными телевизор или радио не показал однозначной пользы. Во время коротких тестов щенки с включенным фоновым шумом чаще демонстрировали пассивное беспокойство и реже играли или искали пищу.

Другое шестимесячное исследование с участием 145 щенков выявило, что 46,9% молодых собак демонстрировали поведение, связанное с разлукой, еще до достижения шестимесячного возраста. Также выяснилось, что чрезмерное раздражение хозяев из-за нежелательного поведения после возвращения повышало риск появления таких признаков в шесть раз.

Кроме того, использование аверсивной дрессировки — методов, которые пугают или причиняют дискомфорт — также увеличивало риск. Зато стабильный режим сна и ночной вольер могли иметь защитный эффект, хотя эти выводы базируются на сообщениях владельцев.

Специалисты советуют начинать профилактику еще до того, как ключи, обувь или сумка станут для щенка «тревожными сигналами». Короткие отлучения, спокойные возвращения, физическая активность перед выходом и пищевые головоломки могут помочь сформировать более спокойную реакцию.

Если же у собаки возникают травмы, сильное разрушение вещей или повторяющиеся проблемы с туалетом во время одиночества, ветеринары советуют как можно быстрее обратиться к врачу или квалифицированному специалисту по поведению животных. Терпеливое и последовательное приучение к самостоятельности может помочь сохранить благополучие животного без лишнего стресса.

Напомним, ветеринар назвал три лучшие породы собак для тех, кто заводит любимца впервые. Он объяснил, в чем их преимущества.