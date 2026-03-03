- Дата публикации
Три бытовых прибора, которые нельзя выключать из розетки: это правило сохранит технику и нервы
Как избежать поломок бытовых приборов и продлить срок их службы.
У многих людей есть привычка выключать всю технику из розетки: одни делают это перед поездками, другие выключают устройства каждый вечер. Кажется, это сохранит электроэнергию и обезопасит от замыкания. В большинстве случаев такой подход не вредит, но есть техника, для которой частое выключение не просто нежелательно, оно может повлечь за собой серьезную поломку.
OLED-телевизоры
Экраны OLED работают на органических светодиодах, требующих регулярного выравнивания и обновления. Эти процессы выполняются автоматически в режиме ожидания. Если телевизор полностью отключен от розетки, система не успевает завершить калибровку.
Поэтому отдельные участки экрана изнашиваются быстрее, появляются тени от статических изображений и эффект выгорания. Чаще всего такие дефекты уже не подлежат восстановлению, а дорогой телевизор становится практически непригодным для удобного просмотра.
Струйные принтеры
Конструкция струйных принтеров предусматривает специальный режим ожидания, при котором печатающая головка закрывается и защищается от высыхания. Если устройство выключено, оно не успеет переключиться в безопасный режим.
После такого отключения при следующем запуске принтер вынужден производить глубокую промывку сопел, расходуя большое количество чернил. Повторяющиеся циклы очистки увеличивают расход и ускоряют износ головки. В результате это приводит к замене дорогостоящих деталей или полному выходу устройства из строя.
Wi-Fi роутеры
Современные маршрутизаторы предназначены для постоянной работы. Их программное обеспечение регулярно обновляет настройки, оптимизирует трафик и устанавливает защитные патчи. Если устройство часто выключается, оно каждый раз проходит полный цикл перезагрузки, что создает дополнительную нагрузку на чипы и память.
Особенно опасно внезапное выключение — это может повредить внутреннюю память роутера. В таком случае он перестает работать и часто не подлежит восстановлению.