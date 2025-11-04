Три детских вещи, которые вы никогда не должны покупать в секонд-хенде

Эксперты не советуют покупать в секондгенде подержанные детские автокресла

С ростом стоимости детской одежды, игрушек и гаджетов неудивительно, что многие родители выбирают семейные «подарки» или подержанные товары из секонд-хенда. Однако, по словам экспертов, есть детские вещи, которые никогда нельзя покупать подержанными.

Хотя подержанные продукты могут помочь сэкономить деньги, некоторые из них подвергают вашего ребенка риском, отмечают специалисты потребительского издания Which?.

Это касается, в частности, автокресел, которые, как признается почти четверть родителей, они покупали подержанными. Хотя эти вещи могут выглядеть как новые, они могут иметь внутренние повреждения, которые невооруженным глазом не заметны, что подвергает вашего ребенка опасности в случае аварии.

«Если вы являетесь родителями, вам, вероятно, предлагали широкий ассортимент бесплатных вещей и „подарков“ от друзей и семьи, — написала в блоге Марта Робертс, старшая исследовательница Which? — Или вас могли соблазнить б/у товары по выгодным ценам на онлайн-площадках».

«Хотя подержанные товары могут быть прекрасным способом сэкономить деньги и жить более экологично, важно знать, являются ли они первоклассными, или это фальшивая экономия, подвергающая вашему ребенку риск травмирования или вреда».

1. Автокресла

Хотя подержанное автокресло может выглядеть исправным, оно могло быть упущено или попасть в аварию, и вы об этом не узнаете, предупреждает госпожа Робертс.

Это может повлечь за собой незаметные внутренние повреждения, например микротрещину, которые повлияют на структурную целостность и сделают его неспособным должным образом защитить вашего ребенка в случае столкновения.

«Подержанные автокресла также могут иметь износ, который влияет на безопасность, например, ремень безопасности, который портится от очистки агрессивными химикатами, — объясняет Робертс. — Или они могут не соответствовать последним законам и правилам безопасности детских автокресел».

Кроме того, инструкции могут быть потеряны за годы использования, что означает, что родители рискуют неправильно установить и использовать сиденья.

Тревожен тот факт, что опрос показал: 22% родителей имеют подержанное автокресло. В то же время треть лишившихся автокресла сообщили, что продали его через онлайн-площадку, пожертвовали или подарили члену семьи.

2. Матрасы для детских кроваток

Хотя это может быть не очевидно, использование старого матраса для детской кроватки также может подвергнуть вашего ребенка риском, говорят эксперты.

«Исследование благотворительной организации The Lullaby Trust выявило повышенный риск синдрома внезапной детской смерти (СРДС) при использовании подержанного матраса, приобретенного вне семьи», — сказала госпожа Робертс.

Если вы все же выбираете уже используемый матрас, важно убедиться, что он был защищен водонепроницаемым чехлом, советует она. Перед использованием следует тщательно очистить и высушить.

«Матрац должен быть твердым и плоским и мгновенно возвращать форму после нажатия, иначе он не обеспечит должной поддержки и может представлять риск удушья», — добавила эксперт.

Также он должен плотно прилегать без зазоров между матрасом и бортиком кроватки, чтобы предотвратить замятие ручек или ножек.

Наконец наличие метки British Standard (BS) свидетельствует о том, что матрас отвечает требованиям безопасности. Это включает номер 1877–10:2011+A1:2012 на этикетке или в инструкции, а в идеале также BS 7177:1996 и BS EN 16890:2017 + A1:2021, отмечает Which?

3. Велосипедные шлемы

«Употребляемый велосипедный шлем может выглядеть безупречно, но очень трудно определить, есть ли внутренние повреждения от аварии, многократных падений или даже бросания по комнате, а это значит, что вы можете подвергнуть безопасность своего ребенка риску», — написала Робертс.

Следует купить новый шлем, если вы не можете проверить его историю, и чтобы он соответствовал стандарту EN1080, пояснила она.

Также шлем должен иметь ремешок под подбородком, который можно отстегнуть, чтобы предотвратить удушение или застревание, если шлем зацепится — это другое требование от стандарта для взрослых шлемов.

Следует помнить, что вашему ребенку нужен шлем, если он катается на велосипеде самостоятельно, едет на заднем сиденье вашего велосипеда или даже является пассажиром в грузовом велосипедном ящике (cargo bike box).

Детские б/у товары, которые безопасно использовать

Товары, которые безопасно покупать б/у, если они соответствуют современным стандартам и никоим образом не были повреждены, включают:

детские коляски;

детские кроватки (именно кроватки, но не матрасы);

мебель для детской;

защитные ворота на лестницу;

многоразовые подгузники.

Товары, которые могут быть безопасными для использования при определенных обстоятельствах, включают детские слинги или переноски, игрушки, детскую одежду, молокоотсосы и бутылочки, а также радионяни.

