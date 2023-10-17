Три действенных совета, которые помогут раз и навсегда избавиться от неприятного запаха в туалете

В туалете всегда будет аромат чистоты и свежести: как избавиться от неприятного запаха.

Если в ванной есть постоянная влажность, то это со временем приводит к появлению плесени, известкового налета и неприятных запахов. Он также может исходить из труб или вентиляционной системы, что сильно раздражает. Издание Sante Plus предлагает очень действенные и эффективные способы, чтобы раз и навсегда избавиться от этой неприятности. Чтобы нейтрализовать все посторонние и неприятные запахи в ванной или туалете, есть несколько простых методов, которые можно применить прямо сейчас.

Как избавиться от неприятного запаха в туалете или ванной

Кондиционер для белья. Следует помнить, что в ванной следует соблюдать правила гигиены и поддерживать чистоту, чтобы бактерии не попадали на раковину, дверные ручки и зубные щетки. Для этого можно воспользоваться бельевым кондиционером: его нужно залить в бачок унитаза. Каждый раз, когда вы будете спускать воду, приятный аромат будет разноситься по всей ванной комнате. Кроме того, можно добавить кондиционер в распылитель с водой, хорошо встряхнуть и распылить на разные поверхности в ванной комнате. Таким образом вы избавитесь от бактерий и любых неприятных запахов.

Следует помнить, что в ванной следует соблюдать правила гигиены и поддерживать чистоту, чтобы бактерии не попадали на раковину, дверные ручки и зубные щетки. Для этого можно воспользоваться бельевым кондиционером: его нужно залить в бачок унитаза. Каждый раз, когда вы будете спускать воду, приятный аромат будет разноситься по всей ванной комнате. Кроме того, можно добавить кондиционер в распылитель с водой, хорошо встряхнуть и распылить на разные поверхности в ванной комнате. Таким образом вы избавитесь от бактерий и любых неприятных запахов. Ароматизированное мыло. Можно просто распаковать любое ароматное твердое мыло со своим любимым запахом и положить на полочку в ванной. К примеру, можно взять мыло с сильным запахом ладана, лаванды, сосны, клубники, розмарина, цветов апельсина или лилии.

Можно просто распаковать любое ароматное твердое мыло со своим любимым запахом и положить на полочку в ванной. К примеру, можно взять мыло с сильным запахом ладана, лаванды, сосны, клубники, розмарина, цветов апельсина или лилии. Корица и ваниль. Это приятные и заодно сильные ароматы, которые можно использовать в качестве ароматизатора в туалете, ванной комнате или во всем доме. Для того, чтобы приготовить ароматизатор, нужно взять несколько капель ванильного экстракта, 2 палочки корицы, 4 гвоздики, 1 стакан уксуса, 1 стакан воды. Необходимо всыпать все составляющие в кастрюлю и прокипятить несколько минут на слабом огне. Затем следует процедить смесь и дать ей остыть. Затем перелейте эту жидкость в распылитель, чтобы затем распылить по всем комнатам для приятного аромата.

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