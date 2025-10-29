Где хранить тыкву в квартире / © unsplash.com

Где хранить этот овощ, чтобы он оставался свежим до следующего лета?

Агрономы выделяют три секретных места, где тыкву можно безопасно хранить — она не испортится и не покроется плесенью.

Лучшие уголки для хранения — те, куда не проникает свет. Здесь должно быть прохладно и сухо. Если игнорировать эти условия, тыква быстро испортится.

Одно из таких мест — утепленный балкон. Если он не замерзает зимой, овощи можно сложить в ящик, накрыть одеялом и оставить на хранение.

Еще один удобный вариант — под кроватью. Главное, чтобы тыква стояла подальше от отопительных приборов и на нее не попадал свет.

Также тыквы можно положить в амбар: каждый овощ завернуть в пергамент и сложить в ящик — это поможет им сохраниться свежими на долгое время.