Три капли на ватный диск — и в доме будет пахнуть, словно в самой дорогой гостинице мира

Такой простой и эффективный способ поможет освежить воздух в доме без химии и лишних затрат.

Как освежить воздух в доме

Как освежить воздух в доме / © www.freepik.com/free-photo

Каждый мечтает о том, чтобы в доме всегда царил приятный, чистый и изысканный аромат. Однако большинство освежителей только маскируют запахи и быстро выветриваются. Впрочем, не стоит огорчаться, ведь существует простой способ, уже покоривший весь мир. Для этого нужно всего три капли правильно подобранных эфирных масел на ватный диск — и ваш дом наполнится роскошным ароматом.

Как создать ароматизатор для дома

Для этого вам понадобятся:

  • ватные диски или шарики;

  • эфирное масло — выбирайте качественное, 100% натуральное;

  • место для размещения — шкаф, полка, под подушкой, за шторами или за батареей.

Нанесите три капли эфирного масла на ватный диск и уложите в уютном месте. Тепло воздуха постепенно улетучивает аромат, создавая мягкий, ненавязчивый запах, который будет держаться несколько дней.

Какие лучшие сочетания эфирных масел для роскошного аромата

  • Лаванда, ваниль и бергамот — нежный и расслабляющий аромат, как в спа-зонах элитных отелей.

  • Сандал, пачули и апельсин — теплый, роскошный запах с нотками древесины и цитрусов.

  • Белый чай, жасмин и мускус — универсальный аромат, создающий чувство чистоты и уюта.

Чтобы аромат стал более интенсивным, можно поставить диск у источника тепла, например батареи или подсунуть к вентиляционному потоку.

Как сделать аромат более стойким

Добавьте несколько капель спирта или водки, они помогают эфирным маслам лучше испаряться. Если у вас есть любимая ткань, например, декоративная салфетка, нанесите аромат именно на нее. Так запах будет держаться гораздо дольше.

Для свежести белья положите ароматный диск в шкаф или комод.

