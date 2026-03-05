ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
259
Время на прочтение
2 мин

Три комнатных растения для спальни, которые могут улучшить сон и очистить воздух

Полноценный сон зависит не только от режима, но и от условий в спальне. Эксперт по садоводству назвал три комнатных растения, которые могут помочь улучшить качество воздуха ночью.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Орхидея

Орхидея / © pixabay.com

Некоторые комнатные растения могут помочь создать более благоприятные условия для сна. Эксперт по садоводству назвал три вида, которые продолжают выделять кислород ночью и способствуют очищению воздуха в комнате.

Об этом сообщило издание Express.

Полноценный ночной сон важен для восстановления организма и хорошего самочувствия. По рекомендациям Национальной службы здравоохранения, взрослым обычно нужно спать примерно от семи до девяти часов в сутки, хотя потребности могут отличаться в зависимости от человека.

Впрочем, заснуть иногда непросто. На качество отдыха влияют рабочие нагрузки, тревога, а также условия в самой спальне. В такой ситуации, по словам эксперта по садоводству Майкла, известного в TikTok как «Средиземноморский садовник», помочь могут некоторые комнатные растения.

Специалист объясняет: отдельные виды растений способны выделять кислород даже ночью. Именно поэтому их советуют размещать в спальнях. По его словам, днем растения поглощают углекислый газ и производят кислород благодаря фотосинтезу, а ночью этот процесс меняется, но некоторые виды все равно поддерживают полезный газообмен.

Эксперт назвал три растения, которые могут способствовать улучшению качества воздуха и, соответственно, сна.

  • Змеиное растение (сансевиерия)

По данным специалистов Easy Plant, это растение не только декоративное, но и полезно для микроклимата в помещении. Оно выделяет кислород и влагу, что может уменьшать количество аллергенов в воздухе, в частности пыли и частиц перхоти.

Кроме того, сансевиерия считается неприхотливой: она может длительное время обходиться без ухода и нуждается в минимальном поливе.

  • Орхидея

Орхидеи не только украшают интерьер благодаря многообразию цветов, но и могут положительно влиять на качество воздуха. По данным экспертов Plantura, растение способно поглощать из воздуха такие вещества, как ксилол, толуол и формальдегид.

Майкл отмечает, что эти цветущие растения также могут насыщать воздух кислородом в ночное время, что делает их уместными для спальни.

  • Пальма арека

Еще один вариант для дома — пальма арека, которую также называют золотой или пальмой-бабочкой. Это растение включали в исследование NASA о способности растений очищать воздух.

В результате она показала высокую эффективность в расщеплении летучих органических соединений — вредных веществ, которые часто накапливаются в современных помещениях.

По словам эксперта, пальма арека хорошо растет при непрямом солнечном свете и требует легкого увлажнения несколько раз в неделю.

Напомним, согласно результатам масштабного международного исследования, комнатные растения могут не только украшать интерьер, но и влиять на комфорт, влажность и уровень загрязнителей в воздухе.

Дата публикации
Количество просмотров
259
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie