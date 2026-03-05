Три комнатных растения для спальни, которые могут улучшить сон и очистить воздух

Орхидея / © pixabay.com

Некоторые комнатные растения могут помочь создать более благоприятные условия для сна. Эксперт по садоводству назвал три вида, которые продолжают выделять кислород ночью и способствуют очищению воздуха в комнате.

Об этом сообщило издание Express.

Полноценный ночной сон важен для восстановления организма и хорошего самочувствия. По рекомендациям Национальной службы здравоохранения, взрослым обычно нужно спать примерно от семи до девяти часов в сутки, хотя потребности могут отличаться в зависимости от человека.

Впрочем, заснуть иногда непросто. На качество отдыха влияют рабочие нагрузки, тревога, а также условия в самой спальне. В такой ситуации, по словам эксперта по садоводству Майкла, известного в TikTok как «Средиземноморский садовник», помочь могут некоторые комнатные растения.

Специалист объясняет: отдельные виды растений способны выделять кислород даже ночью. Именно поэтому их советуют размещать в спальнях. По его словам, днем растения поглощают углекислый газ и производят кислород благодаря фотосинтезу, а ночью этот процесс меняется, но некоторые виды все равно поддерживают полезный газообмен.

Эксперт назвал три растения, которые могут способствовать улучшению качества воздуха и, соответственно, сна.

Змеиное растение (сансевиерия)

По данным специалистов Easy Plant, это растение не только декоративное, но и полезно для микроклимата в помещении. Оно выделяет кислород и влагу, что может уменьшать количество аллергенов в воздухе, в частности пыли и частиц перхоти.

Кроме того, сансевиерия считается неприхотливой: она может длительное время обходиться без ухода и нуждается в минимальном поливе.

Орхидея

Орхидеи не только украшают интерьер благодаря многообразию цветов, но и могут положительно влиять на качество воздуха. По данным экспертов Plantura, растение способно поглощать из воздуха такие вещества, как ксилол, толуол и формальдегид.

Майкл отмечает, что эти цветущие растения также могут насыщать воздух кислородом в ночное время, что делает их уместными для спальни.

Пальма арека

Еще один вариант для дома — пальма арека, которую также называют золотой или пальмой-бабочкой. Это растение включали в исследование NASA о способности растений очищать воздух.

В результате она показала высокую эффективность в расщеплении летучих органических соединений — вредных веществ, которые часто накапливаются в современных помещениях.

По словам эксперта, пальма арека хорошо растет при непрямом солнечном свете и требует легкого увлажнения несколько раз в неделю.

Напомним, согласно результатам масштабного международного исследования, комнатные растения могут не только украшать интерьер, но и влиять на комфорт, влажность и уровень загрязнителей в воздухе.