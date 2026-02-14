Три комнатных растения, которые не боятся батарей: что поставить возле радиатора

Пеперомия / © Credits

Зимой комнатные растения часто страдают от сухого воздуха и жары из-за включенного отопления. Однако есть виды, которые способны выдерживать такие условия и даже хорошо чувствуют себя в теплых помещениях.

Специалисты советуют обратить внимание на растения, которые естественно адаптированы к высоким температурам и не слишком чувствительны к сухому воздуху. В то же время эксперты отмечают: даже устойчивые виды не стоит размещать вплотную к батареям — оптимально оставлять не менее метра от источника тепла и контролировать режим полива.

Основательница компании по продаже растений Джо Ламбелл объясняет, что из-за сухого воздуха зимой важно внимательно следить за состоянием листьев. Опавшие листья или коричневые кончики могут свидетельствовать о недостатке влаги. Эксперт по проектированию отопления Джесс Стил добавляет: расположение горшков имеет значение — чрезмерная близость к радиатору вредит даже выносливым сортам.

Денежное растение

Денежное растение хорошо переносит широкий диапазон температур и подходит для квартир с центральным отоплением. Оно более устойчиво к сухому теплу, чем многие другие виды, однако его также не рекомендуют ставить слишком близко к батарее.

Змеиное растение

Змеиное растение, которое часто выбирают за неприхотливость, комфортно чувствует себя при температуре от 15 до 24 °C. Оно адаптируется к теплым условиям и не требует частого полива. Чтобы понять, пришло ли время увлажнить почву, советуют проверять верхний слой земли — если он сухой на глубину нескольких сантиметров, растение можно полить.

Пеперомия

Пеперомия — род, насчитывающий более тысячи видов. По данным рекомендаций RHS, эти компактные растения способны расти даже при температуре до 30 °C. Среди популярных разновидностей — пеперомия «Дождевая капля» и пеперомия аргирея. Их советуют размещать в светлом и теплом месте, в частности недалеко от радиатора, но без прямого контакта с источником тепла.

Напомним, ранее садовод поделился подборкой из семи комнатных растений, которые хорошо чувствуют себя в разных условиях освещения и полива. Среди них — вариант, который почти невозможно уничтожить.