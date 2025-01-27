Три ложки этого копеечного средства – и даже старая ванна станет, словно только что из магазина

С течением времени ванна теряет свою белизну и привлекательный внешний вид. Даже дорогостоящие химические средства не всегда могут справиться с едкой грязью, налетом и ржавчиной. Однако сообразительные хозяйки изобрели способ, как быстро решить проблему и вернуть ванне первозданный вид.

Как отчистить ванну от налета и ржавчины с помощью подручных средств

Такой простой способ поможет начисто отмыть ванну, не повредив ее поверхность. Для этого нужно взять пол стакана теплой воды, три столовых ложки лимонной кислоты и столовую ложку геля для мытья посуды. Смешайте все ингредиенты и с помощью губки нанесите на поверхность ванной. Уделите особое внимание тем местам, где есть пятна ржавчины. После нанесения средства следует подождать десять минут.

Когда отработает средство, налет размягчится и его можно будет легко отмыть жесткой губкой. После очищения ванны смойте все теплой водой и протрите насухо. Такая процедура поможет превратить даже самую старую ванну в новую.

Если возле вашей ванны появился грибок, его также достаточно легко вывести с помощью подручных средств. Для этого нужно смешать 3 чайные ложки порошка и добавить немного белизны, чтобы получилась пастообразная смесь. Получившуюся пасту нанесите жесткой щеткой на места, где есть грибок, и оставьте на 15 минут. После того, как средство отработает, плесень легко сойдет, словно и не было. Просто останется смыть обработанные места проточной водой.

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