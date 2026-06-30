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Три ложки этого средства — и даже самый старый унитаз будет сиять, как только что из магазина
Этот способ будет идеальным решением для тех, кто хочет поддерживать чистоту сантехники без использования агрессивной бытовой химии.
Со временем даже при регулярной уборке на поверхности унитаза появляются желтые пятна, известковый налет и серый осадок. Многие сразу покупают дорогие агрессивные средства, хотя справиться с загрязнениями можно с помощью простых компонентов, которые есть почти в каждом доме. Один из проверенных домашних способов — использование пищевой соды и перекиси водорода. Такая смесь помогает размягчить налет, осветить поверхность и избавиться от неприятного запаха без хлора.
Почему этот метод работает
Пищевая сода является мягким абразивом, деликатно очищающим поверхность, не повреждая эмаль. Она хорошо растворяет загрязнение, нейтрализует запахи и помогает удалить жировые отложения.
Перекись водорода обладает обеззараживающими свойствами и способствует освещению пожелтевших участков. В сочетании с содой он делает очищение более эффективным.
Как правильно приготовить средство и как использовать
Для очистки понадобятся:
3 столовые ложки пищевой соды;
примерно 100 мл 3% перекиси водорода.
Смешайте компоненты до образования густой кашицы. Если смесь получается слишком редкой, добавьте еще немного соды.
Перед нанесением смойте воду со стенок унитаза и удалите избыток влаги. Равномерно распределите приготовленную пасту по всей внутренней поверхности, особенно в местах с желтизной и известковым налетом.
Оставьте средство действовать примерно на 30-40 минут. За это время сода размягчит отложения, а перекись поможет осветить поверхность. После этого тщательно почистите унитаз ершиком и смойте большим количеством воды.
Если загрязнения очень старые, процедуру можно повторить снова или оставить смесь действовать на 2 часа. Для устаревших отложений это значительно повышает эффективность очищения.
Как надолго сохранить идеальный вид унитаза
Чтобы налет не накапливался снова, достаточно раз в неделю насыпать во внутрь унитаза 3 столовых ложки соды, оставлять ее на 15 минут, после чего проходить ершиком и смывать воду. Такая простая профилактика поможет дольше поддерживать сантехнику чистой и предотвращать появление желтизны.