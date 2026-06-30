Как отчистить унитаз от налета и желтизны / © pexels.com

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Со временем даже при регулярной уборке на поверхности унитаза появляются желтые пятна, известковый налет и серый осадок. Многие сразу покупают дорогие агрессивные средства, хотя справиться с загрязнениями можно с помощью простых компонентов, которые есть почти в каждом доме. Один из проверенных домашних способов — использование пищевой соды и перекиси водорода. Такая смесь помогает размягчить налет, осветить поверхность и избавиться от неприятного запаха без хлора.

Почему этот метод работает

Пищевая сода является мягким абразивом, деликатно очищающим поверхность, не повреждая эмаль. Она хорошо растворяет загрязнение, нейтрализует запахи и помогает удалить жировые отложения.

Перекись водорода обладает обеззараживающими свойствами и способствует освещению пожелтевших участков. В сочетании с содой он делает очищение более эффективным.

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Как правильно приготовить средство и как использовать

Для очистки понадобятся:

3 столовые ложки пищевой соды;

примерно 100 мл 3% перекиси водорода.

Смешайте компоненты до образования густой кашицы. Если смесь получается слишком редкой, добавьте еще немного соды.

Перед нанесением смойте воду со стенок унитаза и удалите избыток влаги. Равномерно распределите приготовленную пасту по всей внутренней поверхности, особенно в местах с желтизной и известковым налетом.

Оставьте средство действовать примерно на 30-40 минут. За это время сода размягчит отложения, а перекись поможет осветить поверхность. После этого тщательно почистите унитаз ершиком и смойте большим количеством воды.

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Если загрязнения очень старые, процедуру можно повторить снова или оставить смесь действовать на 2 часа. Для устаревших отложений это значительно повышает эффективность очищения.

Как надолго сохранить идеальный вид унитаза

Чтобы налет не накапливался снова, достаточно раз в неделю насыпать во внутрь унитаза 3 столовых ложки соды, оставлять ее на 15 минут, после чего проходить ершиком и смывать воду. Такая простая профилактика поможет дольше поддерживать сантехнику чистой и предотвращать появление желтизны.

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