Чем отбелить носки

Белые носки быстро становятся серыми и теряют свой первозданный вид. И даже дорогостоящие стиральные средства не могут решить проблему. Однако существует простой, дешевый и абсолютно безопасный способ, который может отбелить даже безнадежные вещи. Главное, правильно приготовить раствор и дать ему время отработать.

Действенный ингредиент, возвращающий белизну даже очень старым носкам

Секрет — в обычной пищевой соде, которую можно найти на любой кухне. Она мягко отбеливает ткань, выводит запахи и растворяет въевшуюся в волокна плотную грязь. В отличие от агрессивных порошков или хлорки сода не разрушает материал и подходит даже для тонких хлопчатобумажных носков.

Чтобы средство сработало максимально эффективно, нужно соблюдать пропорции: на 4 литра теплой воды — 3 столовые ложки соды.

Вода должна быть именно теплой, а не горячей: так сода лучше растворяется и мягче действует на ткань. В таком растворе носки должны побыть не менее 30-40 минут. За это время серость, загрязнение и запахи отходят сами, без усилий.

Как правильно стирать белые носки, чтобы результат был идеальным

Сначала носки нужно быстро прополоскать от поверхностной грязи. Затем погрузить их в подготовленный содовый раствор и оставить отмокать. После замачивания необходимо аккуратно потереть самые грязные участки — пятки и носочки. Далее носки можно постирать вручную или в стиральной машине в обычном режиме. После высыхания вы удивитесь: даже старые носки станут белее снега.

Что делать, если носки очень старые или имеют стойкие пятна

Если носки совсем темные и давно утратили свою белизну, процедуру можно повторить дважды. Также допускается добавить ложку соли, она усилит действие соды и поможет извлечь загрязнение из глубины волокон. Но важно не переборщить, чтобы ткань не стала жесткой.