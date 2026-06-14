Как отбелить носки в домашних условиях / © Фото из открытых источников

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Белые носки быстрее всего теряют свой первозданный вид. После нескольких стирок ткань может посереть, пожелтеть или покрыться стойкими пятнами. Многие хозяйки считают, что вернуть таким вещам белизну уже невозможно, однако это не совсем так. Существует простой и доступный способ, помогающий освежить даже старые носки без использования дорогостоящих отбеливателей. Для этого понадобятся обычные ингредиенты, имеющиеся почти в каждом доме.

Почему белые носки быстро теряют цвет

Основная причина потери белизны — накопление частиц грязи и пота в волокнах ткани. Даже качественные стиральные порошки не всегда способны полностью удалить такие загрязнения. Кроме того, на состояние ткани влияют:

стирка при низкой температуре;

использование жесткой воды;

неправильная сортировка вещей;

пренебрежение замачивание перед стиркой.

Именно поэтому обычной стирки часто бывает недостаточно.

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Простой способ отбеливания: 3 ложки на 3 литра воды

Для приготовления эффективного раствора понадобится 3 столовых ложки пищевой соды и 3 литра теплой воды. Растворите соду в воде и замочите носки на 1-2 часа. За это время сода проникает в ткани, растворяет загрязнение и нейтрализует неприятные запахи.

После замачивания стирайте вещи обычным способом в стиральной машине или вручную.

Если носки сильно загрязнены или есть желтые пятна, к раствору можно добавить столовую ложку перекиси водорода и небольшое количество хозяйственного мыла. Такое сочетание ингредиентов помогает более эффективно бороться со старыми пятнами и возвращает ткани свежий вид.

В то же время, не рекомендуется использовать агрессивные хлорные отбеливатели слишком часто, ведь они могут повреждать волокна ткани.

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Какие вещи можно отбеливать этим способом

Этот метод лучше всего подходит для:

белых хлопчатобумажных носков;

спортивных носков;

светлого хлопкового белья.

Не следует применять его для цветных или деликатных тканей, поскольку они могут потерять цвет или форму.

Чтобы белые вещи дольше оставались чистыми и яркими, соблюдайте несколько простых правил: стирайте их отдельно от цветных, не откладывайте стирку надолго, регулярно используйте замачивание, сушите на свежем воздухе.

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