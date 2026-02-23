ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
551
Время на прочтение
1 мин

Три ложки в барабан и на 40 градусов: даже самая старая постель будет, словно только из магазина

Это простой и эффективный способ освежить старое постельное белье, которое возвращает ткани мягкость, чистоту и свежесть.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как освежить старое постельное белье

Как освежить старое постельное белье / © pexels.com

Старое постельное белье со временем теряет мягкость, яркость и свежесть. Даже после стирки ткань может стать жесткой, а запахи остаются. Но не нужно покупать новые комплекты, ведь белье можно легко обновить и вернуть ему первозданный вид. Это простой и безопасный лайфхак, который легко решит проблему и сэкономит средства.

Как освежить старую постель за один раз

Секрет прост: добавьте в стиральную машину три столовых ложки кукурузного крахмала вместе со стиральным порошком. Установите температуру 40 градусов и выберите обычный или деликатный режим стирки. Крахмал:

  • поглощает остатки влаги и неприятные запахи;

  • делает ткань более мягкой и нежной на ощупь;

  • помогает освежить цвет и возвращает волокнам лёгкость.

Даже старые комплекты после такой стирки становятся приятными и выглядят как новые.

Температура 40 градусов идеальна для мягкой очистки. Горячая вода может повредить волокна и вызвать усадку, а холодная — не позволит крахмалу полностью выполнить свою работу. Именно температура 40 градусов обеспечивает эффект мягкости и чистоты без риска для ткани.

Чтобы результат был еще лучше, можно добавить немного кондиционера для белья. Сушите комплект в проветриваемом помещении или на свежем воздухе, так постель будет свежей и будет приятно пахнуть.

Дата публикации
Количество просмотров
551
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie