Три лучших сорта яблонь для ежегодного обильного урожая: не болеют и неприхотливы в уходе

Какие яблони плодоносят каждый год / © www.freepik.com/free-photo

Довольно часто даже хорошо ухоженные яблони не дают урожая каждый год из-за выбора неподходящего сорта. Чтобы не возникало таких проблем, нужно выбирать правильные сорта, которые будут иметь стабильное плодоношение, устойчивость к заболеваниям и высокую урожайность.

Гала

Новозеландский сорт, который хорошо адаптировался к условиям Украины. «Гала» характеризуется ежегодной урожайностью, декоративным видом и вкусными, среднего размера красно-желтыми яблоками с нежной мякотью. Этот сорт менее капризен, чем другие виды, и дает хороший урожай даже при минимальном узоде.

Ред Чиф

Модернизированный сорт, унаследовавший черты известного «Ред Делишеса». Красные темные яблоки с хрустящей мякотью, сладкие и ароматные. Дерево будет давать урожай каждый год, устойчиво к грибковым заболеваниям. Яблоки хорошо хранятся до самой весны, не утрачивая своих вкусовых свойств.

Богатырь

Современный украинский сорт, выведенный из «Антоновки» и «Ренета Ландсберга». Известен своей высокой урожайностью — до 90 кг со взрослого дерева. Яблоки хорошо хранятся, очень вкусные, душистые и сочные. Этот сорт подходит для садоводов, желающих получать обильный урожай плодов каждый год.

Как ухаживать за яблонями, чтобы был стабильно высокий урожай