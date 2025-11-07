ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
113
Время на прочтение
1 мин

Три лучших сорта яблонь для ежегодного обильного урожая: не болеют и неприхотливы в уходе

Эти фруктовые деревья устойчивы к морозам и дают ароматные плоды даже при минимальном уходе.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какие яблони плодоносят каждый год

Какие яблони плодоносят каждый год / © www.freepik.com/free-photo

Довольно часто даже хорошо ухоженные яблони не дают урожая каждый год из-за выбора неподходящего сорта. Чтобы не возникало таких проблем, нужно выбирать правильные сорта, которые будут иметь стабильное плодоношение, устойчивость к заболеваниям и высокую урожайность.

Гала

Новозеландский сорт, который хорошо адаптировался к условиям Украины. «Гала» характеризуется ежегодной урожайностью, декоративным видом и вкусными, среднего размера красно-желтыми яблоками с нежной мякотью. Этот сорт менее капризен, чем другие виды, и дает хороший урожай даже при минимальном узоде.

Ред Чиф

Модернизированный сорт, унаследовавший черты известного «Ред Делишеса». Красные темные яблоки с хрустящей мякотью, сладкие и ароматные. Дерево будет давать урожай каждый год, устойчиво к грибковым заболеваниям. Яблоки хорошо хранятся до самой весны, не утрачивая своих вкусовых свойств.

Богатырь

Современный украинский сорт, выведенный из «Антоновки» и «Ренета Ландсберга». Известен своей высокой урожайностью — до 90 кг со взрослого дерева. Яблоки хорошо хранятся, очень вкусные, душистые и сочные. Этот сорт подходит для садоводов, желающих получать обильный урожай плодов каждый год.

Как ухаживать за яблонями, чтобы был стабильно высокий урожай

  • Выбирайте солнечное место с хорошей циркуляцией воздуха.

  • Весной подпитывайте органическими веществами или перегноем.

  • Осенью обрезайте старые и больные ветки, оставляйте 3-4 сильных основных побега.

  • Мульчуйте приствольный круг, чтобы сохранять влагу и уменьшать рост сорняков.

Дата публикации
Количество просмотров
113
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie