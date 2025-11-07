- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 113
- Время на прочтение
- 1 мин
Три лучших сорта яблонь для ежегодного обильного урожая: не болеют и неприхотливы в уходе
Эти фруктовые деревья устойчивы к морозам и дают ароматные плоды даже при минимальном уходе.
Довольно часто даже хорошо ухоженные яблони не дают урожая каждый год из-за выбора неподходящего сорта. Чтобы не возникало таких проблем, нужно выбирать правильные сорта, которые будут иметь стабильное плодоношение, устойчивость к заболеваниям и высокую урожайность.
Гала
Новозеландский сорт, который хорошо адаптировался к условиям Украины. «Гала» характеризуется ежегодной урожайностью, декоративным видом и вкусными, среднего размера красно-желтыми яблоками с нежной мякотью. Этот сорт менее капризен, чем другие виды, и дает хороший урожай даже при минимальном узоде.
Ред Чиф
Модернизированный сорт, унаследовавший черты известного «Ред Делишеса». Красные темные яблоки с хрустящей мякотью, сладкие и ароматные. Дерево будет давать урожай каждый год, устойчиво к грибковым заболеваниям. Яблоки хорошо хранятся до самой весны, не утрачивая своих вкусовых свойств.
Богатырь
Современный украинский сорт, выведенный из «Антоновки» и «Ренета Ландсберга». Известен своей высокой урожайностью — до 90 кг со взрослого дерева. Яблоки хорошо хранятся, очень вкусные, душистые и сочные. Этот сорт подходит для садоводов, желающих получать обильный урожай плодов каждый год.
Как ухаживать за яблонями, чтобы был стабильно высокий урожай
Выбирайте солнечное место с хорошей циркуляцией воздуха.
Весной подпитывайте органическими веществами или перегноем.
Осенью обрезайте старые и больные ветки, оставляйте 3-4 сильных основных побега.
Мульчуйте приствольный круг, чтобы сохранять влагу и уменьшать рост сорняков.