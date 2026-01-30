ТСН в социальных сетях

Три лучших варианта ужина, которые не нужно долго готовить: сытные и невероятно вкусные

Идеи быстрых блюд для ужина, которые готовятся в считанные минуты, дарят насыщение и настоящее гастрономическое удовольствие без лишних хлопот.

Вера Хмельницкая
Что быстро приготовить на ужин

Что быстро приготовить на ужин / © www.freepik.com/free-photo

После долгого дня хочется только одного — вкусной еды и минимум времени на кухне. Но быстрый ужин не означает, что это будет просто перекус. Даже из простых продуктов можно создать полноценное, питательное и ароматное блюдо, которое не будет уступать ресторанному. Вот три лучших варианта ужина, которые готовятся быстро, но смакуют так, будто вы провели на кухне несколько часов, создавая кулинарный шедевр.

Омлет с сыром и зеленью на сковороде

Это настоящее спасение, когда времени мало, а есть очень хочется. Требуется:

  • 3 яйца;

  • горсть натертого твердого сыра;

  • зеленый лук или укроп;

  • соль, перец;

  • немного сливочного или растительного масла.

Взбейте яйца с солью и перцем, добавьте сыр и зелень. Вылейте на разогретую сковороду и жарьте под крышкой 5-7 минут.

Омлет выходит нежным, питательным и отлично насыщает. К нему можно добавить тост или кусочек черного хлеба.

Лаваш с курицей (ветчиной) и овощами

Этот ужин готовится за 10 минут, но очень сильный и аппетитный.

Нужно взять:

  • тонкий лаваш;

  • отварное куриное филе, можно ветчину;

  • помидор;

  • огурец или листья салата;

  • сметана или йогуртовый соус;

  • специи по вкусу.

На лаваш мажьте соус, выложите нарезанную курицу и овощи, сверните рулетом и слегка прогрейте на сухой сковороде.

Это идеальный вариант для тех, кто хочет сытно поесть, но без тяжести в желудке.

Сковорода с картофелем и грибами

Ароматная классика, которая никогда не надоедает.

Требуется:

  • 2-3 картофелины;

  • горсть грибов — шампиньоны или замороженные лесные;

  • луковица;

  • соль, перец;

  • немного растительного масла.

Картошку нарежьте соломкой, обжарьте до золотистой корочки. Добавьте лук и грибы, посолите, поперчите и готовьте еще 5-7 минут.

Блюдо получается очень сытным и ароматным, идеально подходит для холодных вечеров.

