- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 406
- Время на прочтение
- 2 мин
Три лучших варианта ужина, которые не нужно долго готовить: сытные и невероятно вкусные
Идеи быстрых блюд для ужина, которые готовятся в считанные минуты, дарят насыщение и настоящее гастрономическое удовольствие без лишних хлопот.
После долгого дня хочется только одного — вкусной еды и минимум времени на кухне. Но быстрый ужин не означает, что это будет просто перекус. Даже из простых продуктов можно создать полноценное, питательное и ароматное блюдо, которое не будет уступать ресторанному. Вот три лучших варианта ужина, которые готовятся быстро, но смакуют так, будто вы провели на кухне несколько часов, создавая кулинарный шедевр.
Омлет с сыром и зеленью на сковороде
Это настоящее спасение, когда времени мало, а есть очень хочется. Требуется:
3 яйца;
горсть натертого твердого сыра;
зеленый лук или укроп;
соль, перец;
немного сливочного или растительного масла.
Взбейте яйца с солью и перцем, добавьте сыр и зелень. Вылейте на разогретую сковороду и жарьте под крышкой 5-7 минут.
Омлет выходит нежным, питательным и отлично насыщает. К нему можно добавить тост или кусочек черного хлеба.
Лаваш с курицей (ветчиной) и овощами
Этот ужин готовится за 10 минут, но очень сильный и аппетитный.
Нужно взять:
тонкий лаваш;
отварное куриное филе, можно ветчину;
помидор;
огурец или листья салата;
сметана или йогуртовый соус;
специи по вкусу.
На лаваш мажьте соус, выложите нарезанную курицу и овощи, сверните рулетом и слегка прогрейте на сухой сковороде.
Это идеальный вариант для тех, кто хочет сытно поесть, но без тяжести в желудке.
Сковорода с картофелем и грибами
Ароматная классика, которая никогда не надоедает.
Требуется:
2-3 картофелины;
горсть грибов — шампиньоны или замороженные лесные;
луковица;
соль, перец;
немного растительного масла.
Картошку нарежьте соломкой, обжарьте до золотистой корочки. Добавьте лук и грибы, посолите, поперчите и готовьте еще 5-7 минут.
Блюдо получается очень сытным и ароматным, идеально подходит для холодных вечеров.