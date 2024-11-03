Три шага, чтобы раз и навсегда избавиться от пищевой моли: очень просты и эффективны

Борьба с пищевой молью может быть непростой задачей, но с помощью этих трех простых средств вы справитесь быстро и навсегда.

Увидев суетливых бабочек в банке с крупами или макаронами можно очень сильно расстроиться. Однако не стоит волноваться. Существует несколько проверенных способов эффективно и быстро избавиться от этих вредителей. Более того, они также предотвращают его повторное появление.

Прежде всего, моль гнездится в крупах, макаронах, муке, сухофруктах. Сначала осмотрите каждую банку и пакет. Выявить продукты жизнедеятельности моли достаточно просто – вы увидите паутинку, взрослых особей или небольших червячков. Продукты, которые уже были заражены, следует выбросить. Все остальное пересыпьте в герметичные емкости. В такие контейнеры моли очень тяжело попасть. А если вы хотите быть совершенно уверенными, то подержите контейнеры на балконе несколько дней – вредитель не переносит низкой температуры.

Также следует отметить, что моль очень чувствительна к некоторым ароматам. Это можно использовать в свою пользу. Например, возьмите лавровый лист, гвоздику, лаванду, кожуру цитрусовых. Попытайтесь разложить их в кухонном шкафу, на полках между пакетами. Они не только оградят вас от моли, но и подарят приятный аромат.

Не менее эффективны эфирные масла. Несколько капель капните на ватный диск и оставьте на тех же полках в кухонном шкафу.

Если вы хотите быть уверенными в том, что моль точно не появится снова, можете воспользоваться специальными ловушками. Они продаются в магазинах и имеют клейкую основу с феромонами, привлекающими вредителей. Попав в такую ловушку, бабочки прилипают и уже не могут выбраться. Для продуктов на кухне этот метод безопасен, но моль навсегда покинет ваш дом.

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