Три напитка, которые быстро восстанавливают печень и легко готовятся: их обязательно нужно пить всем

Что пить для здоровья печени / © www.freepik.com/free-photo

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Печень ежедневно выполняет десятки важных функций, в частности, участвует в обмене веществ и переработке питательных веществ. Поэтому поддерживать ее здоровье следует не с помощью сомнительных «детокс-программ», а благодаря сбалансированному питанию и здоровому образу жизни. В то же время, утверждение, что определенный напиток может быстро восстановить печень, является преувеличением. Отдельный продукт не способен вылечить заболевание или очистить орган от токсинов. Однако некоторые напитки могут служить полезной частью рациона.

Напиток из свеклы и яблок

Для приготовления понадобится небольшая свекла и одно яблоко. Их нужно хорошо помыть, очистить, нарезать и измельчить в блендере, добавив немного воды. Сахар добавлять не нужно.

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Свекла содержит беталаины, полифенолы и природные нитраты. Эти вещества изучают благодаря их антиоксидантным и противовоспалительным свойствам. Есть исследование, при котором регулярное употребление сока свеклы людьми с жировой болезнью печени сопровождалось улучшением некоторых показателей функции печени и жирового обмена. Однако доказательств пока недостаточно, чтобы считать свеклу лечебным средством.

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Яблоко придает напитку вкус и содержит растительные полифенолы и пищевые волокна.

Кофе без большого количества сахара

Кофе — один из напитков, который чаще всего исследуют в связи со здоровьем печени. Наблюдательные исследования связывают умеренное потребление кофе с более низким риском некоторых хронических заболеваний печени.

Особенно важно не превращать полезный напиток в сладкий десерт. Большое количество сахара, сиропов и жирных сливок увеличивает калорийность рациона.

Кофе не лечит цирроз, жировую болезнь печени или другие патологии, но для человека, который хорошо его переносит, может быть частью здорового рациона.

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Зеленый чай

Еще один простой вариант — натуральный зеленый чай без сахара. Он содержит полифенолы, в частности катехины, обладающие антиоксидантными свойствами.

Важно не путать обычный чай с концентрированными экстрактами зелёного чая в составе биологически активных добавок. В высоких дозах такие экстракты могут представлять риск для печени.

Что действительно важно для здоровья печени

Нет напитка, который заменит правильное питание и лечение, если оно необходимо. Для профилактики важно поддерживать здоровую массу тела, регулярно двигаться, есть больше овощей, фруктов и продуктов с клетчаткой, а также ограничивать алкоголь и избыток сахара.

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