Когда копать лук 2025 года / © Pixabay

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В конце июля — начале августа есть пять дней, когда лучше не трогать лук на огороде. Причина не только в погоде.

Огородники с опытом обязательно обращают внимание не только на погодные условия, особенности своего региона, но и на лунный календарь. Лук, как и все корнеплоды, больше всего реагирует на фазы Луны. Полнолуние и несколько дней после нее — это именно тот период, когда соки в луке тянутся вверх. Если выкопать овощ в эти даты, он будет водянистым, мягким и начнет гнить почти сразу после этого.

Поэтому в 2025 году опасными для уборки урожая лука являются дни с 29 июля по 2 августа. В это время лучше не выкапывать, не убирать с грядки и не сушить урожай. Даже если погода стоит хорошая, а ботва уже полностью пожелтела.

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Конечно, кроме фазы Луны нужно учитывать и погоду. Не выкапывайте лук сразу после того, как прошел дождь или в пасмурные влажные дни. Луковицы не смогут нормально просушиться, поэтому уже через неделю на них появится гниль, которая испортит весь урожай.

Лучший период для выкапывания лука — в ясные, солнечные дни во время нисходящей Луны. 2025 это от 4 до 10 августа. Выкапываете урожай, просушиваете буквально несколько часов в грядке, затем убираете под навес. В таком случае лук пролежит до весны.