Три ошибки в уходе, которые как правило совершают с рождественским в октябре: вот почему он не цветет зимой

Уход за рождественником в октябре

Декабрист, или шлюмбергер (известный как рождественский), — это одно из самых прихотливых комнатных растений. Он не терпит излишней суеты, требует четкого соблюдения графика, а главный секрет его пышного зимнего цветения заключается в отсутствии заботы в осенний период.

Если вы каждый год удивляетесь, почему ваш рождественник наращивает зелень, но не дает бутонов, вероятно, вы допускаете одну из трех распространенных ошибок, которые нужно исправить именно в октябре.

3 роковые ошибки, которые не дают декабристу зацвести

Главная причина неудач — это привычка продолжать ухаживать за рождественником как веткой, игнорируя естественный цикл покоя растения.

Ошибка 1. Чрезмерный полив и отсутствие засухи

Многие владельцы продолжают поливать рождественский праздник дважды в неделю, не подозревая, что в октябре ему критически необходим период отдыха. В природе декабрист переживает сухой сезон, готовясь к цветению. Если в это время почва остается постоянно влажной, растение направляет все силы на наращивание листьев, и бутонов не будет.

С октября полив необходимо полностью прекратить на шесть-восемь недель. Земля должна сильно высохнуть, а сегменты листьев могут даже слегка сморщиться — это нормальный сигнал для растения. Восстанавливать регулярный полив следует только после того, как вы увидите первые сформированные бутоны. Для поддержания жизнеспособности достаточно опрыскать растение водой не более двух-трех раз за всю осень.

Ошибка 2. Очень высокая температура

Рождественец, вопреки своему южному названию, нуждается в прохладе, а не комнатной температуре. Комфортные для человека 22-24 градуса делают его вялым и тормозят процесс закладки бутонов.

Для успешного цветения растению в октябре требуется температура от 12 до 16 градусов. В таких условиях рождественский чувствует смену сезона и получает толчок к подготовке к цветению. Идеальным местом для него станет остекленная, но прохладная лоджия или северное окно, расположенное вдали от батарей отопления.

Ошибка 3. Продолжение подкормки

Любое удобрение в октябре только мешает. В этот период растение не растет активно, а собирает силы для грядущего цветения. Избыток питательных веществ дает обратный эффект: декабрист продолжает наращивать зеленую массу, но не цветет.

До седьмого октября можно сделать последнюю подкормку (очень слабым раствором удобрения для кактусов) и полностью забыть о удобрениях до конца ноября. Голодание — это часть подготовки к зимней декоративности.

Как нужно досмотреть за рождественником в октябре-ноябре

Для гарантированного цветения повторяйте этот простой график каждый год:

До 10 октября проведите последний минимальный полив с добавлением небольшой дозы удобрения.

С 11 октября начинается сухой и холодный период. Полив и подкормка полностью прекращаются.

Поддерживайте температуру в пределах 12–16 градусов, обеспечьте растению рассеянный свет и только минимальное опрыскивание (раз в две недели).

С 20 ноября ищите первые бутоны. Как только они появятся, можно аккуратно восстанавливать полив и постепенно повышать температуру.

К этому времени листья могут слегка увядать, но как только растение получает воду, оно мгновенно оживает, и десятки бутонов раскрываются. Цветение может длиться до шести недель, превращая обычный зеленый куст в главное украшение зимних праздников.

Главное правило ухода за рождественником — чем меньше внимания вы уделяете ему осенью, тем лучший результат получите зимой. Следует дать растению прохладу, покой и немного забвения, и оно отблагодарит вас пышным, ярким цветением.