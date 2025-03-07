Три овоща, которые нужно посадить в первой половине марта, чтобы получить ранний урожай

Их нужно посадить уже сейчас, чтобы получить ранний урожай

Когда первые лучи весеннего солнца начинают согревать землю, садоводы испытывают безудержное желание начать новый сезон. И неудивительно, ведь правильный выбор культур для ранней посадки может подарить не только ранний, но и щедрый урожай.

Эксперт по садоводству Джон Коллинз утверждает, что некоторые овощные культуры особенно хорошо подходят для ранней посадки, поскольку они способны выдерживать прохладные условия. Более того, чем раньше их высадить, тем более щедрый урожай можно получить. Он выделяет три культуры, которые, по его словам, "первопроходцы" в раннем огородничестве.

Фасоль: первый шаг к весеннему урожаю

Фасоль, известная своей стойкостью к низким температурам, является идеальным кандидатом для ранней посадки. Высаживая ее в начале марта, вы можете рассчитывать на урожай уже в конце весны или начале лета. Для ускорения прорастания семян рекомендуется замочить ночью в теплой воде.

Фасоль нуждается в солнечном месте с хорошо дренированной почвой. Семена следует высаживать на расстоянии около 20 см друг от друга, оставляя 60 см между двойными рядами для обеспечения достаточной циркуляции воздуха. Растущие растения нуждаются в опоре, поэтому следует заранее установить сетку или палки. Когда растения достигнут высоты около метра, рекомендуется прищипнуть верхушки, чтобы стимулировать разветвление и предотвратить атаку тли.

Фасоль: первый шаг к весеннему урожаю

Ранний горох: аромат весны на вашем столе

Ранние сорта гороха отлично адаптированы к прохладным условиям. Их высадка в марте позволит вам наслаждаться сладким горошком уже в конце весны. В отличие от фасоли, горох предпочитает защищенные от прямых солнечных лучей места.

Горох можно высевать на расстоянии 5 см друг от друга, оставляя 60 см между рядами. Для поддержки растущих растений необходимы опоры. Чтобы защитить молодые растения от птиц и мышей, можно сначала высеять горох в биоразлагаемые горшки в помещении, а затем пересадить в открытый грунт, когда они окрепнут.

Горох

Шпинат: витаминный заряд ранней весны

Шпинат, особенно выносливые сорта, такие как "Вечный шпинат", может выдерживать низкие температуры, обеспечивая ранний урожай питательной зелени. Посадка шпината в феврале или марте позволит вам получить свежую зелень уже в начале весны.

Шпинат предпочитает солнечные или частично затененные участки с влажной, богатой питательными веществами почвой. Семена следует высевать на расстоянии 30 см друг от друга. Шпинат можно выращивать в контейнерах, что особенно удобно для садоводов с ограниченным пространством. Регулярный полив и мульчирование помогут сохранить влагу в почве.

Для успешной ранней посадки необходимо тщательно подготовить почву, разрыхлив ее и удалив сорняки. Важно выбирать сорта, известные своей устойчивостью к низким температурам и ранним сроком созревания. В случае прогноза заморозков молодые растения можно защитить, накрыв их агроволокном или пленкой. Ранние посадки нуждаются в регулярном поливе, особенно в периоды засухи. Мульчирование почвы поможет сохранить влагу и предотвратить рост сорняков.

Шпинат

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