Три породы дров, которые греют вдвое дольше — эксперты советуют их для идеальной растопки
Есть дрова, которые не просто горят — они дарят тепло дольше и эффективнее других.
В холода важно выбрать древесину, которая быстро разогреет комнату и будет сохранять тепло надолго. Какие породы дров идеально подходят для печи или камина — узнайте в этом материале.
Топ-3 пород дров, которые греют дольше всего
Дуб
Очень плотная древесина, горит медленно и равномерно.
Идеально подходит для продолжительного обогрева комнаты, обеспечивает стабильное тепло.
Обладает приятным ароматом и образует минимум копоти.
Ясень
Горит чисто, почти без дыма и долго сохраняет жар.
Легко разжигается, что делает его удобным для быстрой растопки печи.
Граб
Очень плотная порода, дающая интенсивное тепло и длительное горение.
Идеально подходит для долгих холодных вечеров, когда хочется стабильного обогрева.
Советы для идеальной растопки печи
Используйте сухие дрова, выдержанные минимум год после заготовки.
Начинайте с легковоспламеняющихся пород (береза, осина), чтобы быстро разжечь печь, а затем добавляйте плотные дрова для длительного горения.
Складывайте дрова «крест-накрест», чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха.
Не закрывайте дымоход полностью — нужен поток воздуха для стабильного розжига.
Храните дрова в сухом, проветриваемом месте, подальше от пола и стен.
Выбрав правильные породы дров и следуя простым советам, вы сможете не только согреть дом, но и сделать это эффективно и экономно.