Какие дрова лучше греют / © pexels.com

В холода важно выбрать древесину, которая быстро разогреет комнату и будет сохранять тепло надолго. Какие породы дров идеально подходят для печи или камина — узнайте в этом материале.

Топ-3 пород дров, которые греют дольше всего

Дуб

Очень плотная древесина, горит медленно и равномерно.

Идеально подходит для продолжительного обогрева комнаты, обеспечивает стабильное тепло.

Обладает приятным ароматом и образует минимум копоти.

Ясень

Горит чисто, почти без дыма и долго сохраняет жар.

Легко разжигается, что делает его удобным для быстрой растопки печи.

Граб

Очень плотная порода, дающая интенсивное тепло и длительное горение.

Идеально подходит для долгих холодных вечеров, когда хочется стабильного обогрева.

Советы для идеальной растопки печи

Используйте сухие дрова, выдержанные минимум год после заготовки. Начинайте с легковоспламеняющихся пород (береза, осина), чтобы быстро разжечь печь, а затем добавляйте плотные дрова для длительного горения. Складывайте дрова «крест-накрест», чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Не закрывайте дымоход полностью — нужен поток воздуха для стабильного розжига. Храните дрова в сухом, проветриваемом месте, подальше от пола и стен.

Выбрав правильные породы дров и следуя простым советам, вы сможете не только согреть дом, но и сделать это эффективно и экономно.