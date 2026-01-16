ТСН в социальных сетях

Три породы дров, которые греют вдвое дольше — эксперты советуют их для идеальной растопки

Есть дрова, которые не просто горят — они дарят тепло дольше и эффективнее других.

Какие дрова лучше греют

Какие дрова лучше греют / © pexels.com

В холода важно выбрать древесину, которая быстро разогреет комнату и будет сохранять тепло надолго. Какие породы дров идеально подходят для печи или камина — узнайте в этом материале.

Топ-3 пород дров, которые греют дольше всего

Дуб

  • Очень плотная древесина, горит медленно и равномерно.

  • Идеально подходит для продолжительного обогрева комнаты, обеспечивает стабильное тепло.

  • Обладает приятным ароматом и образует минимум копоти.

Ясень

  • Горит чисто, почти без дыма и долго сохраняет жар.

  • Легко разжигается, что делает его удобным для быстрой растопки печи.

Граб

  • Очень плотная порода, дающая интенсивное тепло и длительное горение.

  • Идеально подходит для долгих холодных вечеров, когда хочется стабильного обогрева.

Советы для идеальной растопки печи

  1. Используйте сухие дрова, выдержанные минимум год после заготовки.

  2. Начинайте с легковоспламеняющихся пород (береза, осина), чтобы быстро разжечь печь, а затем добавляйте плотные дрова для длительного горения.

  3. Складывайте дрова «крест-накрест», чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха.

  4. Не закрывайте дымоход полностью — нужен поток воздуха для стабильного розжига.

  5. Храните дрова в сухом, проветриваемом месте, подальше от пола и стен.

Выбрав правильные породы дров и следуя простым советам, вы сможете не только согреть дом, но и сделать это эффективно и экономно.

