Три породы собак, которые опустошают кошелек владельцев: предупреждение ветеринара

Не все владельцы собак задумываются, сколько на самом деле стоит уход за животным на протяжении его жизни. Кроме расходов на корм, аксессуары или дрессировку, значительную часть бюджета часто «съедают» ветеринарные услуги. При этом определенные породы из-за особенностей строения тела или наследственности нуждаются в медицинском внимании гораздо чаще.

Ветеринар, известный в TikTok как доктор Том, опубликовал видео, в котором назвал три породы, которые чаще всего обращаются в клиники с проблемами здоровья — бассет-хаунды, золотистые ретриверы и аргентинские доги.

По его словам, бассет-хаунды склонны к ожирению, ушным инфекциям и болезням спины. Их удлиненная спина и короткие лапы создают дополнительную нагрузку на позвоночник, а длинные висячие уши — благоприятная среда для воспалений.

Золотистые ретриверы, одна из самых популярных пород в мире, часто страдают от аллергий, кожных и ушных инфекций. Из-за активного разведения у них также повышен риск развития онкологических заболеваний, в частности лимфомы и саркомы.

Аргентинский дог входит в число крупных пород, которые имеют склонность к глухоте, дисплазии тазобедренных суставов и хроническим воспалениям ушей. Такие проблемы могут возникать еще в молодом возрасте и требовать регулярных консультаций ветеринара.

Доктор Том объясняет, что все эти состояния требуют постоянного наблюдения и быстрого реагирования, ведь болезни могут быстро прогрессировать, если их не лечить.

Специалисты советуют тем, кто планирует завести собаку, заранее учитывать возможные расходы на медицинский уход. Владельцам «рисковых» пород рекомендуют выбирать проверенных заводчиков, которые проводят генетическое тестирование, не пропускать профилактические осмотры, следить за весом животного и обращать внимание на любые признаки дискомфорта. Также стоит заранее определить ветеринара для плановых приемов и клинику, куда можно обратиться в случае экстренной ситуации.

